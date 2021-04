Come perdere fino a quasi un chilo a settimana con le attività che più ti piacciono

Come perdere quasi un chilo alla settimana con le attività che più ti piacciono: dalle camminate, alla bicicletta, passando per il Pilates. La parola d’ordine è essere attivi.

Passeggiate all’aria aperta, corsa, bicicletta o cyclette, passando per yoga e pilates. A ognuno le sue attività preferite. Già, perché essere attivi aiuta a dimagrire e se vogliamo smaltire 500 calorie al giorno siamo già a metà dell’opera.

Scegliendo un’attività o le discipline che più ci piacciono potremo facilmente arrivare a smaltire tra i 500 e i 900 grammi a settimana. In pratica quasi un chilo ogni 7 giorni se lo facciamo con costanza.

Naturalmente occorre unire all’esercizio fisico una dieta sana e bilanciata che apporti le giuste sostanze nutritive ma che sia ipocalorica e che ci permetta di raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Scopriamo allora quali attività possono essere valide per perdere fino a 500 calorie al giorno.

Ecco le attività che ti permettono di perdere quasi un chilo alla settimana

Muoversi, muoversi, muoversi. È questa la parola d’ordine per perdere peso nella maniera più sana possibile. L’attività fisica infatti oltre all’alimentazione è fondamentale quando si decide di mettersi a dieta e di voler dimagrire.

L’una senza l’altro non sarebbero efficaci e non sortirebbero gli stessi benefici risultati della combinazione che hanno invece insieme. E allora se vogliamo arrivare a smaltire fino a 900 grammi di peso, praticamente quasi un chilo a settimana, dobbiamo concentrarci su quelle attività che più ci piacciono.

E se anche le palestre e le piscine sono ancora chiuse a causa della pandemia, a maggior ragione ora più che mai dobbiamo muoverci e nessuno ci vieta di praticare attività in casa aiutandoci con dei tutorial su Youtube o all’aria aperta. Ecco alcune idee.

1) Pilates o yoga. Sono discipline dolci che ci permettono però, se fatte come si deve, di bruciare a patto che siano praticate con costanza. Per arrivare a 500 calorie giornaliere l’ideale è dedicare due ore a queste discipline. Non solo, tali attività sono benefiche anche dal punto di vista mentale, infatti, stimolano favoriscono la concentrazione e la respirazione. Aiutano a diminuire la tensione muscolare e allentano lo stress e l’ansia causate dall’accumulo di energie negative.

2) Bicicletta o cyclette. Se in palestra amavi praticare lo spinning perché non inizi ad utilizzare la bicicletta e percorrere strade anche più difficili, magari meno battute, ma che ti permettono di bruciare? Altrimenti se la zona geografica dove vivi te lo consente utilizzala per gli spostamenti quotidiani. La bicicletta ha effetti benefici sui muscoli, sul sistema cardiocircolatorio e respiratorio. Con un’ora di bicicletta a ritmo moderato puoi bruciare fino a 500 calorie. E se proprio non ti va di stare all’aperto puoi sempre optare per una cyclette. Sappi invece che se pratichi 40 minuti di spinning brucerai le stesse calorie.

LEGGI ANCHE –> Come perdere circa 500 calorie stando in casa: gli esercizi da fare senza la palestra

3) Nuoto e acquagym. Fino a che le piscine non riapriranno e la stagione non ci permetterà di andare al mare purtroppo sono attività che non possiamo praticare. Ma non appena clima e pandemia ce lo consentiranno possiamo smaltire ben 500 calorie con 50 minuti di nuoto e fino a 500 calorie con 60 minuti di acquagym. Inoltre, queste discipline acquatiche sono ottime per snellire la figura, grazie all’effetto dell’acqua possiamo infatti combattere cellulite e ritenzione idrica. Tra i vantaggi inoltre non si suda.

4) Camminare o correre. Chiunque può camminare, anche chi con lo sport non va molto d’accordo. Fare una passeggiata all’aria aperta a passo veloce è salutare e benefico per corpo e mente. Se praticata con costanza tutti i giorni ci permette di mantenerci in forma senza grossi sacrifici. Ovviamente per bruciare meglio e di più occorre tenere la giusta postura e mantenere un ritmo sostenuto. Se riesci a camminare un’ora al giorno a passo veloce ecco che hai bruciato 500 calorie al dì. Se invece preferisci correre e ti senti allenato per farlo potrai smaltire 500 calorie in 45 minuti.

E ora non resta che scegliere quello che si addice di più al tuo fisico e al tuo carattere per perdere fino a quasi un chilo a settimana. Nessuno ti vieterà di praticare anche tutte queste discipline, se godi di buona salute e non soffri di particolari patologie. In tal caso ti consigliamo di consultare, prima di intraprendere qualsiasi attività, sempre il tuo medico curante.