“Belen ma Santiago dove l’hai lasciato?”: la risposta da Stefano De Martino

Belen Rodriguez è ancora una volta al centro della polemica per la vacanza con Antonino Spinalbese, ma sta volta è più ingiusta che mai.

Belen Rodriguez da quando ha scelto di raggiungere Le Maldive insieme al suo compagno Antonino Spinalbese è finita al centro dell’ennesima polemica. Il web, infatti, l’ha accusata più volte di non aver rispetto nei confronti di tutte quelle persone che stanno rispettando le norme attualmente in vigore al fine di contenere la pandemia. Insinuando che il suo viaggio di lavoro sia soltanto una scusa per potersi concedere una piccola vacanza rilassante.

La bella modella argentina ha sempre scelto la strada del silenzio, senza replicare alle polemiche che la vedono protagonista. Nelle scorse ore però l’ex di Stefano De Martino è finita al centro dell’ennesimo attacco. Quale? In molti, infatti, le hanno chiesto come mai non ci fosse anche il piccolo Santiago con lei in vacanza e perché fosse partita senza di lui.

La risposta a questi dubbi è prontamente servita e dimostra ancora una volta quanto dietro queste polemiche ci sia spesso una forma di maschilismo, ecco perché.

Stefano De Martino e il piccolo Santiago: l’ingiusta polemica su Belen Rodriguez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Alcuni utenti della rete, hanno chiesto a Belen su Instagram, come potete notare dallo screen pubblicato in fondo all’articolo, dove fosse rimasto il piccolo Santiago visto che non è comparso in nessuno scatto o video da lei pubblicato. La risposta è stata prontamente servita dai fedeli sostenitori della Rodriguez che hanno immediatamente fatto notare che Santiago oltre ad avere una mamma, fortunatamente, ha anche dei nonni e soprattutto un padre: Stefano De Martino.

LEGGI ANCHE –> “Belen Rodriguez il lavoro ti ha stancata”: mamma Veronica replica agli haters”

Stefano, che attualmente impegno alla fase serale di Amici di Maria De Filippi nel ruolo di giudice, ha trascorso il weekend appena terminato in compagnia di suo figlio, mentre Belen si trovava con il suo nuovo compagno Antonino Spinalbese alle Maldive per promuovere un resort che si trova proprio in quelle parti. Come hanno giustamente fatto notare molti dei suoi fan, non c’è assolutamente nulla di male se Santiago trascorre qualche giorno in compagnia del suo papà o dei suoi nonni e che lei possa staccare la spina per qualche istante dedicandosi ad altro. Belen, come tutti i genitori di questo mondo, è umana e non ha di certo lasciato suo figlio da solo, ma con il padre, che ha tutto il diritto di stare con lui e crescerlo in quanto genitore.

Belen Rodriguez è al centro dell’ennesima polemica che mai come questa volta non ha assolutamente senso di esistere.