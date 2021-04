Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola dei Famosi 2021 per un problema all’occhio: Dagospia, però, svela un retroscena sull’addio della conduttrice.

Elisa Isoardi è rientrata in Italia dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi 2021 per un problema all’occhio. La conduttrice, in seguito ad un piccolo incidente che ha avuto mentre cucinava sulla spiaggia, ha dovuto alzare bandiera bianca per rientrare in Italia e sottoporsi ad una serie di accertamenti medici.

Dagospia, tuttavia, pur confermando i problemi all’occhio della Isoardi, ha svelato un retroscena sull’addio della conduttrice all’Isola dei Famosi 2021 di cui è stata una grande protagonista durante i trenta giorni trascorsi in Honduras.

Elisa Isoardi: Dagospia svela un retroscena sull’addio all’Isola dei famosi 2021

Elisa Isoardi sta bene come ha annunciato lei stessa nel primo post pubblicato su Instagram dopo il suo rientro in Italia. Dopo essersi sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, la Isoardi, con una foto su Instagram, ha rassicurato tutti. Dagospia, tuttavia, ha svelato un retroscena sull’addio della conduttrice al reality show condotto da Ilary Blasi.

“Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: ‘Ha firmato per otto puntate’. Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti”, fa sapere Dagospia.

Il futuro professionale della Isoardi, dunque, potrebbe essere proprio a Mediaset. Dopo aver condotto numerosi programmi in Rai ereditando anche La prova del cuoco da Antonella Clerici, la Isoardi potrebbe trovare spazio sulle reti Mediaset. Quale programma potrebbe essere affidato alla Isoardi?

Per ora ci sono solo rumors e indiscrezioni secondo cui alla Isoardi potrebbe essere affidato un programma domenicale qualora Domenica Live di Barbara D’Urso non dovesse essere confermata. Per ora, tuttavia, si tratta solo di rumors non confermati. Il pubblico, nel frattempo, aspetta di vederla nello studio dell’Isola con Ilary Blasi, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.