Elisa Isoardi, rientrata in Italia dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi 2021 per un infortunio all’occhio, svela sui social come sta.

Elisa Isoardi rompe il silenzio dopo essere rientrata in Italia e svela come sta l’occhio in seguito all’infortunio durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2021. La conduttrice è stata costretta ad abbandonare l’Honduras per un problema all’occhio causato da un incidente mentre era intenta a cucinare per se stessa, Vera Gemma e Miryea Stabile, le naufraghe con cui ha trascorso gli ultimi giorni sull’Isola.

“Stavo cucinando e c’era vento. Un lapillo bollente mi è finito nell’occhio. Ha colpito la sclera, fortunatamente non la pupilla”, ha spiegato la conduttrice prima di abbandonare l’Honduras. Oggi, a distanza di giorni, è tornata sui social svelando le sue condizioni.

Elisa Isoardi, come sta l’occhio dopo l’Isola dei Famosi 2021: “E’ bello potervi dire che sto bene”

“Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene“. Comincia così il lungo messaggio con cui Elisa Isoardi, dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi 2021, è tornata su Instagram.

L’avventura della conduttrice in Honduras è durata un mese e il suo è un bilancio più che positivo.

“Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’ Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere. È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita”, aggiunge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Infine, un ringraziamento a tutti i fan che seguono con affetto ogni suo percorso: “Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete… la mia forza siete VOI”.