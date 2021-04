Altra puntata ricca all’Isola dei Famosi ieri sera. I nostri giudizi agli outfit dei vip li potete anche vedere nel format “Sorridi o Glissa”, look che hanno decisamente stupito rispetto al solito. Scopriamoli!

Tra eliminati che anziché tornare in Italia si limitano a cambiare spiaggia andando nello specifico a “playa Imboscada” (come Beatrice Marchetti ieri sera) e le lacrime di Andrea Cerioli, un’altra puntata dell’Isola dei Famosi è giunta al termine. Le interazioni dallo studio sono state più interessanti e sensate del solito, scopriamo quindi i look degli opinionisti e della conduttrice.

Come erano vestiti i personaggi in studio nella decima puntata dell’Isola dei Famosi

Elettra ha puntato su un look completamente nero per staccare da quello a fantasia floreale di giovedì scorso. La creazione di Givenchy (il prezzo è di 1990 euro sul sito ufficiale della maison) è in viscosa e lasciava la schiena scoperta ma, forse per dare un tocco punk, anche i gomiti. Grintose le fessure per i pollici e bellissimi gli accessori, soprattutto la collana a catena bicolore – dello stesso marchio – che costa 1490 euro.

La padrona di casa era splendida in blu elettrico. Discutibili i guanti alla “Eva Kant” ma, certamente, d’effetto. L’abito è della fashion designer Lia Stublla, scelta che Ilary Blasi ha già fatto più volte e che sembra essere fatta su misura per lei. Make-up in tinta con il resto dell’outfit davvero da urlo e capelli lavorati in un raccolto finto naturale (al punto giusto) ci sono piaciuti.

Il giovane ed amato Tommaso Zorzi ha scherzato sulla sua pagina Instagram chiedendo ai suoi numerosi follower un’opinione sul suo outfit. Sembra proprio che ci legga e veda il nostro format web in quanto i consigli che abbiamo dato lui nelle ultime due settimane sono stati seguiti alla lettera. Il completo gilet e pantalone era impeccabile, la camicia stile “carta da regalo per il cuginetto” meno.

Iva Zanicchi ha conquistato tutti con i capelli cotonati raccolti come una cantante d’Opera e gli orecchini a croce dorati in pendant con la collana lunga. La maglia rosso ciliegia – come il rossetto – le stava d’incanto, nell’insieme è stata promossa a pieni voti.

I nostri voti sono stati i seguenti:

2 sorrisi e 2 glissate per Ilary Blasi

2 sorrisi e 2 glissate per Elettra Lamborghini

4 sorrisi per Iva Zanicchi

4 sorrisi per Tommaso Zorzi

