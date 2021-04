Cristina Donà, chi è: età, altezza, vita privata e Instagram

Cristina Donà, nota cantautrice italiana, sulle scene da diverso tempo, è pronta a nuove esperienze artistiche. Carriera, vita privata e curiosità.

Cristina Trombini, meglio conosciuta come Cristina Donà, è una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. Definirla rockstar è riduttivo, perché lei con la sua musica ha emozionato moltissimi fan capaci di intraprendere un viaggio concettuale nota dopo nota, che rappresentasse un percorso artistico ma anche di vita.

Le influenze musicali della donna vanno da Bruce Springsteen a Joni Mitchell passando per Lucio Battisti e Tom Waits senza dimenticare i Beatles. Una moltitudine di stili e sonorità al servizio della poetica musicale permettono all’artista di farsi conoscere nella sfera più intimista e poliedrica della scena musicale italiana.

Nome: Cristina Donà

Età: 53 anni

Data di nascita: 23 settembre 1967

Luogo di nascita: Rho

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantautrice

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Profili social: Twitter

Cristina Donà carriera

10 gli album in studio, più di 30 collaborazioni con artisti di vario genere del panorama contemporaneo, le consentono di essere una presenza fissa fra i maggiori esponenti del cantautorato italiano. Non mancano i riconoscimenti, come il Premio De Andrè nel 2016 ricevuto all’Auditorium Parco della Musica.

Nonostante la sua fama, si è sempre mostrata disponibile al confronto e soprattutto alle influenze (musicali) di vario genere. Per questo si trova molto bene, artisticamente, con Stefano Bollani. Coppia collaudata che saprà emozionare ancora una volta il pubblico in “Via dei matti numero zero”. Sembra proprio voler ripartire da zero, Cristina, che ogni volta si rimette in gioco alla ricerca di altre sonorità e nuovi brani.

Vita privata e Instagram

Una delle poche artiste che fanno del proprio lavoro – e passione – una continua scoperta, approfondimento mirato e analisi peculiare. I tempi cambiano, ma non l’approccio all’arte e su questo la Donà non teme confronti. In attesa della prossima occasione utile, magari dopo la pandemia, per tornare a sorprendere live. I suoi concerti sono sempre un evento. Nella vita privata è molto riservata, sposata con lo scrittore Davide Sapienza. Amore da cui è nato un figlio, Leonardo. Moderatamente attiva sui social, usa principalmente Twitter, il cui account annovera ben 6735 follower: segno che la sua fanbase è in costante aumento.