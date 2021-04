Incidente per Chiara, la fidanzata di Damiano Carrara che lo annuncia con una serie di storie su Instagram: “Poteva andare peggio”.

Incidente per Chiara, la fidanzata di Damiano Carrara. Ad annunciarlo è stato proprio il fidanzato che, nella giornata di ieri, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di storie in cui mostra la fidanzata a letto dopo aver trascorso un giorno intero in ospedale e spiega anche l’accaduto.

Chiara è rimasta vittima di un incidente che le ha procurato la frattura di una vertebra che la terrà a letto per un periodo fino a quando non si rimetterà totalmente. A prendersi cura di lei ci sarà il fidanzato Damiano che ha condiviso con i suoi followers i dettagli dell’accaduto.

Damiano Carrara e l’incidente della fidanzata Chiara: “Ha picchiato la schiena molto forte”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)

“Oggi è una giornatina lunga e impegnativa. Chiara è qui nel letto perché è appena tornata dall’ospedale”. Comincia così il racconto di Damiano Carrara che mostra la fidanzata Chiara al suo fianco mentre riposa a letto.

“Siamo stati tutto il giorno in ospedale. E’ cascata a terra e ha picchiato la schiena molto molto forte. E infatti si è fratturata una delle vertebre. Quindi ora ci vorrà tanto, tanto riposo. Per fortuna sono riuscito a portarla a casa. Nel male è andata bene perché non ha picchiato la testa. Poteva andare peggio”, aggiunge Carrara.

LEGGI ANCHE—>Damiano Carrara viene allo scoperto e annuncia: “Mi ha detto di sì!”

La coppia che convolerà a giuste nozze come ha annunciato lo stesso Damiano sui social ha anche un cagnolino, Paco che è rimasto con Damiano per tutto il tempo in cui chiara era in ospedale per sottoporsi ai vari accertamenti. “E’ stato tutto il giorno con me – dice ancora Carrara – siamo andati a prendere tutte le medicine che servono. Speriamo tutto si risolva presto”.

Nella parte finale del video, Chiara, dal letto dove sta riposando, saluta i followers del fidanzato che, nei prossimi giorni, si occuperà di lei. Noi di Chedonna.it auguriamo a Chiara una pronta guarigione.