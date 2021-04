Colpo di scena all’Isola dei Famosi: Elisa Isoardi potrebbe tornare in gara

All’Isola dei Famosi i colpi di scena sembrano essere all’ordine del giorno! Elisa Isoardi, infatti, potrebbe tornare in gara.

L’Isola dei Famosi, durante questo primo mese di messa in onda, ci ha ampiamente dimostrato che i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Quest’edizione, infatti, la prima che vede Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice, ha sempre fatto restare il pubblico del piccolo schermo con il fiato sospeso e spesso non in senso positivo. Molti concorrenti hanno scelto, dopo qualche giorno dal loro ingresso, di voler abbandonare il programma, mentre altri ne sono stati costretti a causa di forze maggiori.

Come ad esempio Elisa Isoardi, che durante la puntata di giovedì scorso ha comunicato alla padrona di casa di voler abbandonare il programma a causa di un incidente all’occhio, lasciando un grande vuoto all’interno del cast, visto che era una delle concorrenti di punta del cast dell’Isola dei Famosi, ma le cose sembrerebbero pronte a cambiare ancora una volta.

Elisa Isoardi ritorna all’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Secondo quanto rivelato dal portale web Blog Tvvu, Elisa Isoardi potrebbe ritornare all’Isola dei Famosi. Almeno per il momento, ci teniamo a precisare, che da parte della produzione del programma di canale 5 non c’è stata alcuna conferma ufficiale, ma si tratta soltanto di un’ipotesi dettata da alcuni fattori che spingono a pensare che potrebbe essersi stato un ripensamento da parte della conduttrice che a malincuore giovedì ha scelto di abbandonare il reality show.

Elisa, infatti, a differenza di Brando Giorgi, che ha abbandonato il programma poco prima di lei a causa di un problema di salute, è prontamente tornato nel mondo dei social, rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute, così come tutti gli altri ex concorrenti, mentre lei no. Sul suo profilo social non c’è alcuna traccia del suo ritorno alla realtà.

Questo potrebbe sembrare una banale coincidenza, ma in realtà potrebbe avere numerosi significati come quello di un ripensamento da parte di Elisa di voler a tornare a far parte del programma e per questo motivo non sarebbe ancora entrata in contatto con il mondo reale. Ovviamente non ci resta che attendere la diretta di questa sera, sì perché Ilary Blasi in lunedì andrà in onda in diretta mentre il giovedì la puntata sarà in differita, per avere qualche chiarimento in più in merito a quest’indiscrezione che circola in rete.

++ Elisa Isoardi potrebbe non aver lasciato l’Honduras e rientrare in gioco nelle prossime puntate ++ Fonte: Giuseppe Porro e @blogtivvu #isola — isola out of context (@oocisola) April 19, 2021

Elisa Isoardi torna all’Isola dei Famosi? Il pubblico, ancora una volta, è diviso in due e c’è chi spera che lei possa fare ritorno in Honduras e chi non vuole rivederla più tra i naufraghi.