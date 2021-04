Ieri sera, 12 aprile, è andata in onda la settima puntata dell’Isola dei Famosi e con la nostra diretta web vi abbiamo tenuto compagnia come sempre fino alla fine. L’attenzione allo stile del cast in studio c’è stata e sia qui che nella rubrica “Sorridi o Glissa” vediamo la descrizione dei look con i relativi giudizi.

La bellissima Ilary Blasi ha sfoggiato un abito strutturato firmato Lia Stublla e scarpe con tacco alto in vernice blu del prestigioso brand Le Silla che facevano pendant con il vistoso orecchino di Bozart Bijoux. Gli opinionisti ci hanno soddisfatto poco, viste le scelte improbabili. Come sempre, quando si vuole strafare si fa male e basta. Vediamo nel dettaglio i look del cast nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.

I look del cast dell’Isola dei Famosi di lunedì 12 aprile

Iva Zanicchi continua a mostrarsi in maglia oversize con fantasie ogni volta diverse (ma mai classiche purtroppo) e pantaloni a gamba dritta con relative zeppe colorate. E noi continuiamo a non capire il motivo. Ok l’età ma non dimostra affatto ottant’anni quindi speriamo prima o poi dii vederla con un abito da sera chic.

I nostri voti sono stati i seguenti:

4 sorrisi per Ilary Blasi

4 sorrisi per Elettra Lamborghini

3 glissate e 1 sorriso per Iva Zanicchi

4 glissate per Tommaso Zorzi

L’outfit di Elettra Lamborghini è quello di cui si parla di più in internet, soprattutto per il costo. In realtà anche Ilary aveva indossato un completo dello stesso stilista (il top nero con bottoni dorati e gonna a metà polpaccio) ma nessuno aveva proferito parola sul valore. Quasi impossibile trovare un capo brutto con la firma di Balmain; l’abito vichy di Elettra costa 1900 euro ed il sandalo di Jimmy Choo è in vendita a 725 euro.

Riguardo a Tommaso Zorzi, che avevamo promosso con un bel sorriso anche con il “look pigiama” della scorsa settimana, davvero non ci sono parole. La camicia rosa – con tanto di stella marina – portata aperta ricorda uno di quei capi in vendita negli shops dei casinò di Las Vegas, la canotta a vista lascia perplessi ed i pantaloni rossi sono il tocco di grazia. Confidiamo in miglioramenti nella prossima puntata.

Silvia Zanchi