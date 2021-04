Isola dei Famosi: Brando Giorgi si isola e fa infuriare Valentina Persia – VIDEO

Isola dei Famosi: Brando Giorgi ha scelto di allontanarsi dal resto del gruppo, lanciando una pesante accusa su Valentina Persia.

L’Isola dei Famosi è iniziata da qualche tempo vedendo per la prima volta al timone dello show Ilary Blasi. In queste prime settimane le dinamiche tra i concorrenti erano passate un po’ in secondo piano, preferendo puntare sulle prove ricompensa e leader. Arrivati a questo punto del gioco, e la mancanza di cibo, lo stress inizia a farsi sentire e le incomprensioni diventano all’ordine del giorno.

Lo sa bene Brando Giorgi che, dopo essere rientrato da poco in gara insieme agli altri concorrenti, ha scelto di isolarsi e di vivere quest’esperienza in completa solitudine, chiedendo ai suoi compagni di viaggio di rispettare questa scelta e qualora volessero chiarire determinate questioni con lui possono farlo in privato oppure soltanto in presenza delle telecamere.

La sua decisione non è stata presa bene da Andrea Cerioli, che gli ha prontamente ricordato che loro sono un gruppo e che non dovrebbe comportarsi in questo modo. In quanto secondo il suo parere trova insensato che debba raggiungerlo dall’altra parte dell’Isola per avere un chiarimento. “Se aspetti che io vengo lì a parlarti, stai fresco” ha commentato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Dello stesso parere è stata anche Valentina Persia con cui Brando ha avuto una discussione, in quanto ha insinuato che lei aspetti soltanto le telecamere per mettersi in mostra.

Brando Giorgi: è uno contro tutti all’Isola dei Famosi

Valentina Persia ha bocciato l’atteggiamento assunto da Brando Giorgi all’Isola dei Famosi, affermando che spesso risulta essere fastidiosi in quanto da consigli non richiesti ed in un modo del tutto inappropriato, facendogli anche l’esempio di quando le si sarebbe avvicinato mentre provava ad accendere il fuoco.

“Io ero da sei ore a provare ad accendere il fuoco e tu vieni e mi dici che quel legno non era adatto” ha commentato Valentina. “Tu stavi attenta che venissero le telecamere perché volevi metterti in mostra ed hai usato anche gli occhiali per accendere il fuoco” ha tuonato lui, mandandola su tutte le furie. “Ma sai che ti dico? Vuoi rimanere da solo? E restaci fin quando non abbandoni il programma” ha concluso sbottando.

Tutti gli altri naufraghi sembrano essere dalla parte di Valentina. In quanto nessuno ha apprezzato l’idea di Brando di volersi isolare dal gruppo.

Lunedì prossimo sarà una diretta di fuoco, visto che Ilary Blasi parlerà sicuramente della scelta intrapresa da Brando Giorgio e non solo. Nel prossimo appuntamento dovrebbe esserci anche un confronto tra Tommaso Zorzi ed Akash, che sembrerebbe avergli lanciato una sonora frecciata su Instagram.