Grave lutto per Beatrice Buonocore. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dice addio all’amata nonna: “Guardaci da lassù”.

Grave lutto per Beatrice Buonocore che, con un messaggio pubblicato tra le storie di Instagram, ha detto addio all’amata nonna. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dedicato un toccante messaggio alla nonna condividendo anche una foto in cui, ancora bambina, si gode l’affetto della sua nonnina.

Accanto a lei, in questo momento difficile, c’è l’ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini, con cui è nata una splendida amicizia che dura ancora. Il messaggio di Beatrice ha commosso tutti i suoi fans che le stanno dimostrando affetto e sostegno.

Beatrice Buonocore dice addio alla nonna: il messaggio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Con una foto in cui sfoggia lo stesso sorriso che ha ancora oggi, Beatrice Buonocore rivolge l’ultimo saluto alla nonna. “C’è una ragione per ogni cosa. Anche alla morte c’è una ragione” – esordisce così l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a cui Davide Donadei ha preferito Chiara Rabbi.

“E anche all’amore perduto. Se la morte ce lo porta via rimae sempre un amore. Assume una forma diversa, nient’altro. Non puoi vedere la persona sorridere, non le porti da mangiare, non le arruffi i capelli. Ma quando questi sensi si indeboliscono, un altro si rafforza. La memoria. Essa diviene tua compagna. Tu l’alimenti, tu la serbi, ci danzi assieme. La vita deve avere un termine, l’amore no“, scrive la Buonocore.

“Ciao nonnina, guardaci da lassù. Ti voglio bene”, conclude poi il suo messaggio l’ex corteggiatrice. Beatrice, poi, nei video pubblicati su Instagram, si è mostrata insieme all’amica Jessica Antonini che le era stata accanto anche subito dopo la scelta di Davide Donadei con cui Beatrice sperava di lasciare Uomini e Donne.

Insieme all’amica Jessica, Beatrice sta ritrovando il sorriso con cui ha conquistato il cuore di Uomini e Donne sin dal giorno della sua presentazione. Grazie all’affetto della famiglia e dell’amica Jessica, la Buonocore si mostra serena e felice portando il ricordo dell’amata nonna nel cuore.