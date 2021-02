Davide Donadei e Chiara Rabbi: gesti inaspettati dopo Uomini e Donne

Davide Donadei e chiara Rabbi: gesti e dichiarazioni inaspettati dopo Uomini e donne. La coppia fa sul serio e si sbilancia.

Davide Donadei e Chiara Rabbi si lasciano andare a dolce gesti d’amore sui social svelando i progetti futuri nella prima intervista di coppia rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. Felici e innamorati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si stanno godendo l’amore nato sotto le luci dei riflettori e che sta rendendo sereni e felici entrambi.

La coppia non ha perso tempo e ha già fatto le presentazioni in famiglia. Davide, inoltre, ha anche trascorso del tempo nella città di Chiara entrando totalmente nel suo mondo. Assolutamente convinto della scelta fatta, Davide ha tutte le intenzioni di far funzionare la storia d’amore così come Chiara che pensa ad un futuro insieme.

«Sicuramente puntiamo a vivere insieme, perché non riusciamo proprio a staccarci (sorride, ndr). Crediamo nella nostra storia d’amore, sogniamo una famiglia, perché pensiamo di essere le persone giuste che hanno avuto la fortuna di incontrarsi per costruire qualcosa di bello», ha confessato Chiara.

Davide Donadei e chiara Rabbi: dediche d’amore sui social

Al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, Davide e Chiara hanno svelato cos’è successo subito dopo la scelta a Uomini e donne. «La prima sera che siamo tornati a casa dopo la puntata. Avevamo entrambi molta voglia di trovare finalmente la nostra intimità, eppure avevamo talmente tanta curiosità di parlare e scoprire quello che avevamo provato in questi mesi, che abbiamo passato due ore abbracciati solo a parlare e guardarci. Questo è stato il mio momento preferito: nonostante la nostra età e la voglia di fare l’amore, sentivamo il bisogno di capire tanto l’uno dell’altra», ha svelato Chiara.

La coppia, poi, si è anche lasciata andare sui social scambiandosi dolci dediche d’amore. “Ci ho creduto dal primo giorno e tu Davide sei stata la mia più grande scommessa, quella che cresce piano piano dentro di te e poi esplode e si prende tutto.. proprio come hai fatto tu”, ha scritto la Rabbi su Instagram condividendo la prima foto insieme.

“Qualche mese fa se qualcuno mi avesse detto che oggi avrei postato una foto cosí non ci avrei creduto.. eppure eccola qui. In molti dicono che la felicitá sia solo un attimo da prendere al volo quando passa, io invece credo che la felicitá sia l’insieme di molti attimi che ti fanno battere il cuore più veloce. Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila”, ha scritto invece l’ex tronista.