Esperti di bellezza svelano 5 segreti che l’industria cosmetica ci nasconde

Le celebrità sono sempre bellissime perché il loro esercito di esperti di bellezza ha svelato loro questi 5 segreti che ogni donna dovrebbe conoscere.

Pensi di saper proprio tutto in fatto di bellezza? Sei sicura che ti stai prendendo cura della tuo aspetto estetico nel modo giusto senza trascurare dettagli che sembrano banali ma in realtà sono fondamentali? Capirlo è facile, secondo gli esperti esiste una parte del nostro corpo che indica a colpo d’occhio la nostra età e non è il viso. Sai di cosa stiamo parlando? Se la tua risposta è NO, ti consigliamo di prendere nota di questi suggerimenti.

5 segreti di bellezza che l’industria cosmetica ci tiene nascosti

Ci prendiamo cura del nostro aspetto ogni giorno, inutile negare che questo aspetto incide in modo considerevole sul modo in cui ci rapportiamo al mondo e con gli altri e sul nostro grado di autostima. Ma sei sicura di fare le cose nel modo giusto? Per esempio sapevi che le creme per il viso dovrebbero essere conservate in frigorifero?

Scopriamo insieme quali sono i “trucchi” di bellezza che fanno la differenza secondo gli esperti di settore.

L’industria cosmetica si prefigge di migliorare il nostro aspetto e renderci più soddisfatti del modo in cui appariamo, questa industria ci mette a disposizione una moltitudine di cosmetici e prodotti di vario genere ma spesso manca di informarci riguardo il loro corretto utilizzo, tutte le loro specifiche funzioni e il modo migliore di conservarli.

I segreti principali che dovresti conoscere secondo il parere degli esperti sono 5:

1. Usare la protezione solare in estate ed in inverno

A porre l’attenzione sull’uso della crema solare è Mamie McDonald, per chi non la conoscesse questa esperta di make-up lavora per celebrità del carico di Madonna. Il viso è la parte del corpo maggiormente esposta ad inquinamento, intemperie e proteggerlo adeguatamente applicando una crema solare è il modo migliore che abbiamo per schermarlo da tutto ciò.

2. Prendersi cura del collo prima di tutto

E’ il collo quella parte del corpo di una donna che rivela la sua età a colpo d’occhio. Per apparire più giovani è fondamentale prendersi cura del collo, una zona in cui la pelle è particolarmente sottile e richiede cure specifiche. Se non vuoi pieghe sul collo e mento flaccido applica la crema del viso anche sul collo.

3. Conservare correttamente gli accessori di bellezza

Spesso tendiamo a riporre i nostri strumenti di bellezza in bagno, un luogo umido e caldo, pertanto un ambiente che favorisce l deterioramento precoce stando alle osservazioni della dottoressa Debra Jaliman. L’esperta consiglia di riporre il trucco in un luogo fresco ed asciutto e di ricordare di conservare le creme per il viso o il trucco che si usa di rado in frigorifero.

4. Mai usare scrub e spugne per il viso

Scrub e spugne per il viso sono nemici della pelle sensibile e delicata, soprattutto della pelle affetta da acne. Il consiglio della dermatologa Christie Kidd sconsiglia l’uso di prodotti abrasivi per la cura della pelle come scrub esfolianti, spugne e spazzole. Il viso richiede una detersione delicata e senza sapone che secca ed irrita la pelle.

5. Mai dormire con il reggiseno

Il reggiseno, specie se con pizzo e ferretti limita il flusso sanguigno e crea problemi di salute, se desideri approfondire questo argomento ti consigliamo di leggere questo articolo: dormire senza reggiseno: pro e contro di un’abitudine controversa