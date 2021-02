Roberta Termali, ex moglie Walter Zenga: gesto per i figli Andrea e Nicolò

Roberta Termali, ex moglie Walter Zenga, compie un gesto importante per i figli Nicolò e Andrea, protagonisti di un confronto con il padre.

Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga, compie un gesto importante nei confronti dei figli Andrea e Nicolò, protagonisti di un incontro con il padre nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere rimasta in disparte, limitandosi ad incontrare il figlio Andrea nella casa del Gf Vip, Roberta Termali ha deciso di lanciare un messaggio all’ex marito Walter per far ritrovare ai figli Andrea e Nicolò la serenità.

Attraverso le pagine del settimanale Di Più, la mamma di Andrea e Nicolò Zenga lancia un appello all’ex marito Walter chiedendogli di fare la pace e di dimenticare il passato.

Roberta Termali, il messaggio all’ex marito Walter Zenga per i figli Andrea e Nicolò

In attesa del confronto tra Andrea, Nicolò e Walter Zenga, l’ex moglie dell’ex calciatore Roberta Termali, dalle pagine del settimanale Di Più, ha lanciato un messaggio all’ex marito a cui ha chiesto di ricucire un rapporto per far ritrovare la serenità ai figli formando una grande famiglia allargata.

“Per sommi capi gli ho scritto: ‘Walter ti chiedo di tirare una enorme e metaforica riga sopra a tutto ciò che è successo in passato. Nessuno di noi merita di soffrire, soprattutto in nome dell’amore che ci ha legati. Non è retorica ma è amore puro verso i nostri due ragazzi che hanno bisogno di te: io, Walter, ho bisogno di rivederli nuovamente felici”.

Poi ha aggiunto: “Il messaggio di pace che ho scritto a Walter è stato dettato dallo strazio di una mamma che ogni giorno, durante le dirette del Grande Fratello Vip vede un figlio che quando parla di suo padre piange come quando era un bambino e non può correre ad abbracciarlo. E vede un altro figlio più grande, che sta soffrendo da tanti anni. Ho provato un enorme senso di impotenza. Queste sono le motivazioni che mi hanno spinto a scrivere a Walter dopo tanto tempo che non ci sentivamo”.