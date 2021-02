Oggi è ancora una delle stelle più famose di Hollywood, ma un tempo questo attore un po’ ingrassato era un sex symbol a tutti gli effetti: chi è?

Anche se tutti sono convinti che sia americano, in realtà questo attore è di origini neo zelandesi ed è estremamente legato al suo continente, tanto da possedere un’enorme fattoria dove alleva mucche (che però non fa macellare, perché allevandole finisce per affezionarsi troppo a loro) e vive in compagnia di altri animali, come gli amatissimi cani e cavalli.

Spesso impegnato in film storici, per i quali ha vinto un Oscar, nel corso della sua carriera ha avuto modo di imparare molte discipline sportive, come l’equitazione e il tiro con l’arco, per il quale sembra avere un talento fuori dal comune.

Fin da piccolo ha praticato moltissimo sport, cimentandosi nel cricket e nel rugby. Come tutti i neo zelandesi ancora oggi è un grandissimo tifoso di rugby e possiede le azioni di una squadra chiamata South Sydney Rabbitohs.

Il suo legame con l’Italia e soprattutto con la Capitale, ha però fatto di lui anche un appassionato tifoso di calcio e in particolare della Roma, tanto che Francesco Totti (all’epoca ancora Capitano della Magica) gli fece dono di una maglia ufficiale della squadra.

Famoso per il suo carattere irascibile, impulsivo e rabbioso, è anche celebre per essere stato arrestato per aver malmenato il consierge di un albergo.

Oggi però il carattere focoso di un tempo sembra essersi assopito e, quello che un tempo era un attore sex – symbol in grado di far sospirare milioni di fan in tutto il mondo, sembra un uomo allegro, bonario, sorridente e sempre pronto a fare festa con gli amici.

Un attore sex symbol un po’ ingrassato può diventare l’erede muscoloso di Babbo Natale? Pare di sì

A Hollywood è diventato famoso per la sua capacità di prendere e perdere peso nel giro di pochi mesi: grande amante del barbecue e della buona birra, quando è in un periodo di riposo questo attore sa perfettamente come godersi la vita. Quando però il dovere gli impone di rimettersi in forma, non c’è nulla che possa fermarlo.

Secondo quel che si dice a Hollywood, nel periodo in cui lavorava al film che gli regalò la gloria mondiale perse 18 chili raggiungendo una forma invidiabile.

Del resto, il film in questione lo richiedeva: avrebbe dovuto vestire l’armatura, comandare soldati, combattere con la spada, cavalcare e sopravvivere alle tigri.

Se su tutto il resto se la cavò abbastanza bene (solo qualche costola incrinata, un dito rotto e un problema al nervo di una mano, che gli ha provocato la totale insensibilità a uno degli indici) la scena con le tigri non fu probabilmente la più sicura della sua vita.

In particolare, all’attore era stato assicurato che avrebbe mantenuto una distanza di almeno 15 metri da tutti gli animali presenti sulla scena. Le cose non andarono esattamente così e l’attore finì a terra, rotolando a poca distanza dalle tigri incatenate che avrebbero potuto ferirlo profondamente. Per fortuna i suoi ottimi riflessi gli permisero di darsela a gambe prima che le cose si mettessero davvero male.

Hai indovinato di chi si tratta? È Russell Crowe!