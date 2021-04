Grave lutto per Uomini e Donne: è morta l’ex dama e modella del trono over Erica Hauser. Aveva solo 45 anni, il dolore sui social.

E’ venuta a mancare a soli 45 anni l’ex dama del trono over Erica Hauser. Ex modella ed ex volto della trasmissione di Maria De Filippi, aveva lasciato il programma da tempo, ma aveva mantenuto un contatto con il pubblico attraverso i social dove pubblicava tante foto della sua vita quotidiana.

Secondo quanto riportato da Isa e Chia, Erica Hauser avrebbe avuto un malore nella notte tra il 4 e il 5 aprile che non le avrebbe lasciato scampo. I funerali si terranno mercoledì 7 aprile a Roma.

Addio ad Erica Hauser, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne che aveva incantato tutti con la sua bellezza ed eleganza

Bellissima ed elegante, Erica Hauser aveva lasciato il trono over di Uomini e Donne nel 2013 insieme a Ivano Rotoli. Dopo averlo visto in tv, Erica aveva deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi proprio per conoscerlo. Dopo essersi conosciuti, Erica e Ivano avevano lasciato insieme il programma dell’amore, ma dopo qualche mese, si erano detti addio.

Originaria del Principato del Liechtenstein, Erica viveva a Roma da anni ed era laureata in architettura. Lavorava nel mondo della moda e dell’arredamento d’interni e con la sua bellezza aveva calcato anche le passerelle cominciando a sfilare quando aveva solo 13 anni.

La notizia della sua scomparsa prematura è stato dato dalla famiglia. Su Facebook, Erica aveva condiviso l’ultimo video lo scorso 1° aprile. Oggi, sotto quel video, sono tanti i commenti di amici, conoscenti e persone che la ricordano a Uomini e Donne e che le stanno dedicando un ultimo ricordo.

“Ti ricorderò così, bella come il sole”, “Unica e speciale”, “Ancora non ci credo”, “Il tuo sorriso era il regalo più bello”, “Erica.. ti ricorderò sempre con il tuo sorriso e la tua voglia di vivere”, sono alcuni dei messaggi.

La scomparsa prematura di Erisa arriva pochi giorni dopo quella di Fabio Donato, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne scomparso a 46 anni dopo aver combattuto contro la malattia.