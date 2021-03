Uomini e Donne, addio all’ex cavaliere Fabio Donato, scomparso a soli 46 anni: le parole di Lisa Leporati con cui aveva lasciato il programma.

E’ scomparso a soli 46 anni l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Fabio Donato. A riportare la notizia è La provincia di Biella secondo cui il cavaliere è venuto a mancare per una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Fabio Donato aveva partecipato alle prime stagioni del trono over del programma di Maria De Filippi. La sua gentilezza e la sua voglia di costruire una storia d’amore avevano conquistato non solo il pubblico di canale 5, ma anche Lisa Leporati, dama della trasmissione con cui aveva lasciato il programma per vivere la storia d’amore lontano dalle telecamere.

Come fa sapere La provincia di Biella, Fabio Donato è venuto a mancare dopo un ricovero all’Ospedale degli Infermi di Biella. Ad annunciare la sua scomparsa mamma Salvatorica, il papà Carlo e gli affezionati amici.

Generoso, disposinibile e sempre sorridente, Fabio aveva conquistato anche il pubblico di Uomini e Donne dove, nel 2014, aveva incontrato Lisa Leporati con cui aveva poi deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi per vivere una storia lontano dalle luci dei riflettori. Dopo l’addio al programma, la coppia era tornata in trasmissione l’anno successivo per raccontare il loro amore.

Schivi e riservati, hanno continuato ad avere profili social privati. Come fa sapere Isa e chia, proprio Lisa ha ricordato Fabio Donato sui social pubblicando una loro foto in cui sono sorridente e felici. “Ti ricorderò sempre così”, ha scritto Lisa aggiungendo un cuore rosso a corredo di una foto in cui erano felici e spensierati.

Una scomparsa avvenuta troppo presto a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo.