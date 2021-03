Uomini e Donne oggi, anticipazioni 25 marzo: una coppia si rompe

Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 25 marzo: una coppia del trono over si dice addio, Samantha Curcio al bivio.

Una nuova puntata di Uomini e Donne vi attende oggi, giovedì 25 marzo, alle 14.45 su canale 5. Anche nel nuovo appuntamento con il dating show ci sarà spazio sia per i protagonisti del trono over che per quelli del trono classico. Cosa accadrà oggi in quel di Cinecittà? Come sempre, non ci sono anticipazioni ufficiali.

Tuttavia, in base alle anticipazioni delle registrazioni fornite dal Vicolo delle News, probabilmente, la puntata di oggi vedrà al centro dello studio un cavaliere e una dama del trono over che decideranno di mettere un punto alla loro frequentazione.

Anticipazioni Uomini e Donne 25 marzo: Alessandro chiude con Maria

Dopo la puntata dedicata a Gemma Galgani che è caduta mentre entrava in studio, oggi, Maria De Filippi dovrebbe dedicarsi ad altri due protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, al centro dello studio dovrebbe sedersi Alessandro. Il giovane cavaliere sta uscendo sia con Maria che con Federica. Con quest’ultima c’è stato anche un bacio durante l’ultimo appuntamento.

Maria non nasconde la propria delusione nei confronti di Alessandro, reo di averla avvisata solo in mattinata di quanto accaduto con Federica. L’atteggiamento della dama indispettisce così Alessandro che decide di chiudere la frequentazione con lei e di portare avanti solo la conoscenza con Federica.

Nel corso della puntata dovrebbe esserci spazio anche per il trono classico, in particolare per Samantha Curcio. La tronista, dopo essere uscita con il cavaliere del trono over Gero Natale che ha poi deciso di lasciare la trasmissione non sentendosi pronto per affrontare nuove conoscenze dopo una delusione sentimentale, torna a dedicarsi ai suoi corteggiatori. In particolare, come raccontano le talpe del Vicolo delle News, Samantha si confronta nuovamente con Roberto, il corteggiatore con cui ha discusso più volte e che è stato criticato per il suo atteggiamento.

Secondo Samantha, infatti, non le dimostrerebbe abbastanza il suo interesse. Saranno, dunque, proprio Alessandro Maria e Samantha Curcio i protagonisti della puntata di Uomini e Donne di oggi? Lo scopriremo nel corso della puntata.