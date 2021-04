Il raffinato glow makeup di Gaia, come riproporlo per un’estate super glam!

La cantante Gaia ha sfoggiato in occasione del suo video clip un meraviglioso e raffinato glow makeup firmato Daniele Lorusso. Scopriamo come poter riproporre il trucco viso, occhi e labbra perfetto per l’estate!

Gaia, senza dubbio una giovane donna, una grande artista, capace di ritagliare una nicchia nel panorama musicale italiano anche per l’allure di raffinata ricercatezza che la avvolge. Un viso dai lineamenti unici, degli occhi magnetici e un corpo statuario ne fanno una donna bellissima nella sua unicità sempre curata nel look e anche per quel che riguarda il makeup.

Nel video clip di ‘Cuore amaro‘ Gaia ha sfoggiato uno stile molto sofisticato ed un makeup super glow, leggero, fuso perfettamente con il suo incarnato, molto elegante e soprattutto studiato per lei dal superlativo Daniele Lorusso (Mrdanielmakeup).

Abbiamo deciso di mettere in risalto i punti focali di questo makeup e consigliarvi come riproporlo in una versione decisamente portabile ma non meno glam.

Il glow makeup di Gaia firmato Daniele Lorusso: come riproporlo passo dopo passo

Un incarnato perfetto, un trucco occhi che mette in risalto l’iride chiara di Gaia in modo davvero soft e ricercato, un effetto ‘glow’ in pieno trend per l’estate 2021 e delle labbra nude dalla linea elegante e super naturale. Le sopracciglia? Semplicemente meravigliose, pettinate e naturali proprio come vogliono le ultime tendenze.

Il trucco occhi di Gaia

Gli occhi azzurri di Gaia vengono esaltati da una palette di colore sui toni del rame, del prugna e dei rosa più caldi. In questo makeup un rame dalle tonalità calde e avvolgenti e in un ricercato finish glow.

L’effetto ‘lucido’ sfoggiato dalla cantante, potrà essere riproposto in modo decisamente più portabile scegliendo un ombretto satinato e dalla texture impalpabile che si sposerà con l’incarnato della palpebra enfatizzando linee e colore naturale degli occhi. Per degli occhi scuri via libera a colori aranciati, o anche ai marroni caldi.

L’ombretto steso sulla palpebra mobile, sfumato fin alle sopracciglia in modo delicato, è applicato anche sulla rima palpebrale inferiore per donare profondità e dolcezza allo sguardo.

Le ciglia, aperte in un ventaglio naturale enfatizzato da un mascara nero molto performante che potrà essere applicato in una versione rigorosamente waterproof durante la bella stagione. Le sopracciglia ricoprono il ruolo di protagoniste in questo makeup così elegantemente naturale e sono folte, dall’effetto volutamente naturale ma curatissimo e pettinate verso l’alto come vogliono le ultime tendenze moda.

Il trucco viso di Gaia

Un incarnato perfetto, luminoso e trasparente è quello di Gaia in questo makeup. Una base viso dall’effetto naturale e luminoso che potrà essere riproposta con un fondo liquido dalla texture fresca e leggera. Il contorno occhi molto idratato, potrà essere mimetizzato, se presenti delle occhiaie evidenti, con un correttore dalla tonalità molto simile al resto del viso, per evitare un effetto ‘baking’ così poco naturale.

Le gote si accendono di una tonalità calda e aranciata, il blush completa infatti il trucco viso in modo davvero perfetto, regalando un aspetto sano, fresco e giovane all’incarnato.

Il trucco labbra di Gaia

Le labbra appaiono molto naturali, per nulla ritoccate nelle simmetrie e nella forma, regalano a gaia un aspetto femminile, sensuale e raffinato. Un rossetto nude cremoso, sarà perfetto per delle labbra nude, che potranno vestirsi di velluto utilizzando una tinta labbra dal finish opaco per chi preferisce un makeup labbra un po’ più strutturato.