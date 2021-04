Francesco Totti senza parole: il gesto di Ilary Blasi arriva inaspettato e lui documenta tutto con un video che pubblica su Instagram.

Ilary Blasi sorprende il marito con un gesto d’amore e Francesco Totti immortala il tutto per condividerlo sui social. Insieme da quasi vent’anni, Ilary e Totti sono la dimostrazione che il vero amore esiste. Innamorati e complici come il primo giorno, genitori di due ragazzi, Cristian e Chanel e di una bambina, Isabel che ha da poco compiuto 5 anni, la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 e l’ex calciatore riescono a ritagliarsi i momenti per coltivare un amore che è cresciuto negli anni diventando sempre più importante.

Con un breve video pubblicato tra le storie di Instagram, Totti ha mostrato ai fans la sorpresa che ha trovato in camera da letto. Il tutto è stato accompagnato da una canzone super romantica.

La sorpresa d’amore di Ilary Blasi a Francesco Totti: “Ti amo”

Francesco Totti e Ilary Blasi formano una delle coppie più belle dello show business e più amate dal pubblico. Semplici e genuini, la conduttrice e l’ex calciatore sono sempre rimasti uniti e, insieme, hanno affrontato non solo i momenti belli, ma anche quelli brutti come la recente morte del padre di Francesco Totti.

Sulle note del brano di Elisa “L’amore per te”, Totti ha mostrato parte del letto matrimoniale dove troneggiano due cuscini, uno con la lettere I e uno con la lettera F. Sotto il cuscino con l’iniziale F c’era un biglietto con le parole “Ti amo”. Un piccolo gesto che ha emozionato i fans della coppia che seguono sia l’ex calciatore che Ilary, tornata in tv con la conduzione dell’Isola dei Famosi 2021.

Quando Ilary è in diretta, a casa, con i figli, c’è Francesco Totti. Oltre ad amarsi, i due sono anche due complici perfetti dividendosi i compiti. In una recente intervista rilasciata a Verissimo, per presentare la nuova edizione dell’Isola, parlando della sua storia d’amore con il marito, Ilary ha detto:

“Il nostro è un rapporto che costruiamo ogni giorno. Il dialogo poi è fondamentale”, ha detto la conduttrice ai microfoni dell’amica Silvia Toffanin a Verissimo. “La nostra relazione negli anni è cresciuta con noi. Francesco mi guarda ancora con gli stessi occhi del primo giorno. A volte penso magari si è impallato”.