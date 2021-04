Giulia De Lellis ritocca le sue foto? L’accusa sul web: “Non si vergogna”

Giulia De Lellis ha ritoccato le foto per apparire più alta? Gli utenti della rete non ci stanno, ma le sue bimbe sono pronte a difenderla.

Giulia De Lellis è uno dei personaggi più amati del mondo del web e al tempo stesso anche più criticata. Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita di nuovo al centro della polemica a causa di una fotografia. Il motivo?

Secondo alcuni utenti della rete, l’esperta di tendenze avrebbe utilizzato Photoshop per apparire più alta di quanto non sia in realtà all’interno della fotografia postata su Instagram. Alcuni utenti però non sono affatto d’accordo con le accuse mosse nei confronti dell’ex di Andrea Damante e sono prontamente intervenuti prendendo le sue difese, affermando che la loro beniamina non avrebbe affatto utilizzato il metodo del fotoritocco ma ci sarebbe semplicemente un gioco di prospettive per questo motivo sembrerebbe essere più alta del solito.

Giulia De Lellis ha ritoccato le sue foto su Instagram? Ecco che cosa hanno insinuato alcuni utenti della rete e cosa invece hanno replicato i suoi fedeli sostenitori.

Il web si scatena su Giulia De Lellis: le bimbe intervengono

Giulia De Lellis ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha letteralmente diviso il popolo della rete. In quanto alcuni sostengono che lei le abbia modificate prima di caricarle sul noto social fotografico. Ecco che cosa ha scritto un utente della rete:

“Le gambe lunghe lunghe grazie a photoshop e il busto corto corto” ha insinuato un utente della rete, mentre un altro ci è andato molto più pesanti nei confronti della compagna dell’imprenditore Carlo Beretta: “Lei è una nana, ha le gambe storte. Il viso rifatto, tette di plastica, burina … non si vergogna neanche un po’ di fregare i soldi alle sue care bimeminki*” ha tuonato.

Parole piuttosto forti nei confronti di Giulia De Lellis, ma le sue fan sono prontamente intervenute e l’hanno difesa dagli attacchi degli odiatori della rete.

LEGGI ANCHE –> Completo elegante nero di Giulia De Lellis: il must have per le sere di primavera da avere sempre nell’armadio

“Sei stupida e inviperita dentro, lo si capisce da i commenti denigratori triti e ritriti che con ossessione ripeti da anni a questa ragazza. Ma tralasciando questo, chiunque capirebbe che sono prospettive di foto e quadrangoli. L’ossessione è un disturbo. Curalo” ha risposto una fan di Giulia, sostenendo non solo che la foto non è stata ritoccata, ma anche che c’è una certa ossessione nei confronti della De Lellis.

“Ma che problemi ha?” ha replicato un altro utente. “L’invidia fa male a chi la prova. Scrive così perché sa che la De lellis non la legge neanche” ha concluso, non mandandole di certo a dire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

La De Lellis è stata criticata dagli haters, ma le sue fan, che sicuro non si sono perse la gaffe che riguarda lei e la nuova fidanzata di Andrea Damante, sono sempre lì a sostenerla.