Sai perché si dice “ne sai una più del diavolo”?

Ne sia una più del diavolo è un modo di dire molto diffuso? conosci l’origine di questo modo di dire?

I modi di dire fanno parte del nostro linguaggio comune, li usiamo quotidianamente ma spesso conosciamo bene il significato ma non l’origine del modo di dire. Per esempio ti sarà capitato di dire molte volte ad una persona particolarmente furba ed astuta: “ne sai una più del diavolo” ma conosci anche il motivo per cui si dice così e a chi dobbiamo la paternità di questo modo di dire?

Perchè si dice ne sai una più del diavolo?

Il diavolo è cattivo, senza scrupoli e farebbe qualsiasi cosa per avere l’anima delle persone. E’ ingegnoso e capace di molti inganni, è praticamente impossibile essere più astuti di lui eppure qualcuno è riuscito a raggirarlo e il fatto che questo qualcuno sia stato più furbo del diavolo è stato talmente eclatante da far nascere questo detto.

A chi dobbiamo tale ingegno e tale furbizia? Pensateci un attimo. A volte si dice “ne sai una più del diavole” altre volte si dice “le donne ne sanno una più del diavolo”. In effetti non si dice così a caso, secondo un’antica storiella l’unica persona in grado di raggirare il diavolo fu proprio una donna.

Stando al racconto il diavolo cercò di corrompere una donna per ottenere la sua anima. La donna fece finta di voler accettare lo scambio ad un piccolo patto ed elogiando il diavolo gli disse che sicuramente non avrebbe avuto nulla in contrario ad accettare una piccola sfida per dimostrarle tutto il suo valore. Il diavolo in effetti non si fece pregare convinto che nulla fosse al di fuori delle sue possibilità.

La prova che la donna chiese al diavolo sembrava molto facile, doveva solo tenere in equilibrio sul dito una cosa senza farla cadere, in cambio avrebbe avuto l’anima della donna. Al contrario semmai avesse fallito la prova avrebbe dovuto dare alla donna salute, ricchezza e giovinezza eterna.

Il diavolo accettò e chiese alla donna di dargli l’oggetto da tenere in equilibrio. La donna non aveva molto alla sua portata così decise di tirare un pelo del suo pube. Lo porse al diavolo il quale cercò in ogni modo di tenerlo in equilibrio sul dito senza riuscirci.

Alla fine la donna ebbe la meglio sul diavolo e secondo alcuni sarebbe ancora tra noi.