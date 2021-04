Patrizio Rispo (Un posto al sole), chi è: età, altezza, vita privata

Patrizio Rispo, noto al pubblico per il personaggio di Raffaele Giordano in “Un posto al Sole”, vanta numerose esperienze al cinema e in tv.

Patrizio Rispo, celebre attore italiano, è noto al grande pubblico per la sua partecipazione a “Un Posto al Sole”. La fortunata fiction di Raitre ha fatto sì che le sue interpretazioni diventassero un cult, ma il suo percorso artistico vanta numerose esperienze e collaborazioni che esulano dal personaggio di Raffaele Giordano.

Rispo appartiene a quella scuola teatrale e cinematografica resa nota con il successo di Massimo Troisi. Tanti attori e interpreti hanno cavalcato l’onda di quegli anni, Patrizio è riuscito ad affermarsi con altri colleghi di grido come Francesco Paolantoni trovando una propria dimensione e cifra stilistica che l’ha reso indimenticabile agli occhi del pubblico.

Nome: Patrizio Rispo

Età: 64

Data di nascita: 26 agosto 1956

Segno zodiacale: Vergine

Luogo di nascita: Napoli

Professione: attore

Altezza: 176 cm

Peso: 70 Kg

Profili social: Instagram

Patrizio Rispo carriera

Rispo vanta ben 23 film al cinema e 24 progetti televisivi fra girati e serie tv. Ha lavorato con i più grandi: da Massimo Troisi a Claudio Bisio, passando per Serena Rossi e Carlo Buccirosso. Nomi che gli hanno permesso di misurarsi con diversi registri e possibilità, in grado di carpire la propria essenza scenica. Qualità che gli hanno restituito anche una certa duttilità senza essere schiavo dei personaggi che interpreta. “Un posto al sole” è l’eccezione che conferma la regola. Più di una volta ha detto: “Sono troppo legato a Raffaele, non lo tradirei mai artisticamente”.

Vita privata e Instagram

Grande supporto anche ai videoclip musicali, celebre la collaborazione con i 99 Posse, gruppo HipHop napoletano, che l’ha visto protagonista in un paio di girati per canzoni di successo fra cui “Tarantelle pe’ campa’” di Caparezza. Nella vita privata è riservato, ma utilizza i social network. Su Instagram vanta ben 152 mila follower. L’interprete risulta sposato con Maria Francesca dal 2001. Relazione da cui sono nati Giordano e Tommaso.