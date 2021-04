Grave lutto per Ivana Mrazova: la fidanzata di Luca Onestini ha detto addio al padre. Toccante messaggio sui social e i commenti degli amici.

Grave lutto per Ivana Mrazova, ex concorrente del Grande Fratello Vip e fidanzata di Luca Onestini. Con una foto tirata fuori dal cassetto dei ricordi e poche parole, Ivana ha annunciato la morte dell’adorato padre. “Ciao papà, ti amo”, ha scritto la Mrazova su Instagram pubblicando una foto in cui, ancora bambina, si diverte insieme al suo papà.

La modella ha usato pochissime parole per annunciare il suo dolore. Il post di Ivana ha ricevuto subito i like dei fans e degli amici che le stanno dimostrando tutto il loro sostegno infondendole forza e coraggio per affrontare un dolore così grande.

Morto il padre di Ivana Mrazova: i messaggi degli amici e del fidanzato Luca Onestini

La foto di Ivana Mrazova bambina accanto al suo adorato papà ha commosso il web che si è stretto intorno alla modella. Sono tantissimi i messaggi di amici e fans scritti sotto la foto pubblicata dalla modella. Il fidanzato Luca Onestini che ha spesso parlato del loro amore, le ha lasciato un cuore rosso mentre l’amico Raffaello Tonon con cui ha condiviso l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip e con cui l’amicizia è diventata ancora più profonda dopo il reality, ha scritto: “Amore condoglianze”.

Tanti i messaggi da parte dei fans che la stanno incoraggiando a farsi coraggio per affrontare la perdita. “Mi dispiace tantissimo, lui sarà sempre con te”, “Ti vogliamo bene Ivana, siamo con te”, “Un saluto al tuo papà e a te in questo momento difficil”, “Il tuo caro papà, lassù ti veglierà e ti proteggerà sempre il tuo angelo custode”, sono solo alcuni dei messaggi dei fans.



Non si sa quale sia stata la causa della morte del padre della Mrazova. Nel 2005, il padre di Ivana si ammalò di un tumore al collo che gli lesionarono alcuni nervi delle braccia. Non si sa, tuttavia, se la causa sia stato il ritorno del tumore. Ivana, dopo aver annunciato la grave perdita, sta affrontando il dolore in silenzio, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Ivana, negli scorsi giorni, aveva anche smentito i rumors su una presunta crisi con Luca Onestini pubblicando una foto di coppia e scrivendo il seguente messaggio:

“Siamo tornati. E da oggi racconteremo una storia d’amore che vi vedrá tutti coinvolti. Io e Luca siamo stati scelti per rappresentare l’Italia nel proggetto internazionale “Wonderful Days”. Abbiamo il compito di racontare l’amore come lo viviamo noi”.