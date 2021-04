Ricordate Ashley Bernard di Vite Al Limite? Ecco com’è diventata oggi

Vi ricordate Ashley Bernard? Pesava 290 chili quando ha preso parte al programma Vite al Limite e al regime alimentare imposto dal Dr. Nowzaradan. Che fine ha fatto?

Se pensiamo alla trasformazione più epocale delle persone che hanno preso parte programma televisivo e alimentare di Vite al Limite e del Dottor Now non possiamo che non pensare ad Ashley Bernard! La sua è stata una vera e propria rivoluzione. Non è stato certo facile nemmeno per lei perdere tanti chili. Eppure Ashley era partita da un peso complessivo di 290 chili e con costanza, determinazione e tanta disciplina è riuscita a liberarsene e riprendere in mano la sua vita.

La ragazza oggi 31enne e mamma di due figli è originaria di Carencro, Louisiana ed è riuscita a combattere con tenacia il nemico cibo. Ecco com’è oggi.

Ashley Bernard: la trasformazione migliore di Vite al Limite

Ashley oggi è mamma di due splendidi figli ed ha 31 anni. Ha studiato all’Università della Louisiana a Lafayette ed ha una storia comune a quella di altre presentate nel reality ossia disturbi alimentari.

La donna è stata traumatizzata e violentata sessualmente da bambina. Di conseguenza, ha iniziato a ingrassare, come meccanismo di difesa inconscio, che l’avrebbe resa meno attraente e “salvata” da ulteriore violenza. Così Ashley si è chiusa in se stessa un po’ per protezione un po’ per paura. Ashley ha lottato anche contro una malattia, il diabete e gravi problemi di salute oltre ad essere stata vittima di un infarto. All’inizio del suo percorso in clinica pesava 290 chili e aveva un rapporto altalenante con il programma alimentare del Dottow Now, perdeva peso per poi recuperarlo.

Ma la svolta è arrivata. Oggi ha fatto molta palestra e ha preso molta fiducia in se stessa. Sembra che abbia ripreso anche a farsi fotografare e a fotografarsi, il che probabilmente la fa sentire più emancipata. Il risultato è evidentissimo dalle sue foto pubblicate sui suoi social. Un esempio sicuramente positivo che ci dimostra che esistono per tutti dei momenti “no” e dei momenti difficili da affrontare, ma che con la giusta determinazione nulla può essere buttato.