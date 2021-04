Camilla, la figlia di Brando Giorgi contro Awed in diretta durante l’Isola dei Famosi 2021: “Sciacquati la bocca quando parli di mio padre”.

Durissimo scontro all’Isola dei Famosi 2021 tra Camilla, la figlia di Brando Giorgi e Awed. Tutto comincia dal confronto tra Brando e gli altri naufraghi. L’attore, non andando d’accordo con gli altri concorrenti, ha scelto di isolarsi ammettendo di non trovarsi bene con gli altri naufraghi con cui ha comunque provato ad allacciare un rapporto.

In diretta, durante la nuova puntata dell’Isola, Ilary Blasi arbitra un chiarimento. Da una parte c’è Brando e, dall’altra tutti gli altri naufraghi che gli puntano il dito contro.

«Io ce l’ho con lui perchè è sempre stato pronto a criticare, non ha mai fatto niente, questo modo melenso di parlare, non mi devi dire amore, perchè io non ti conosco e non ti ho mai conosciuto, poi l’infamata di dire davanti le telecamenre che ho provato ad accendere il fuoco con gli occhiali di Beppe. Ma se fossi riuscita ad accendere il fuoco, avrebbe mangiato», sono state le parole di Valentina Persia.

Dallo studio di Milano, a scagliarsi contro tutti i naufraghi, è stata Camilla. La figlia di Brando Giorgi, in particolare, ha attaccato Awed che avrebbe parlato male del padre.

Camilla Giorgi, lite all’Isola dei Famosi 2021 con Awed: “Non puoi dire che mio padre è uno schifo d’uomo”

Ilary Blasi, dopo il durissimo scontro in Palapa tra Brando Giorgi e gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021, coinvolge Camilla, la figlia 19enne di Brando che difende il padre e si scaglia contro tutti gli altri concorrenti, rei di aver usato parole troppo forti nei confronti del papà.

“Awed modera i termini perchè mio padre non è uno schifo d’uomo. Sciacquati la bocca quando parli di mio padre. Hai 25 anni e mio padre potrebbe essere anche tuo padre”, sbotta Camilla.

“Dimmi il contesto in cui avrei detto questa frase. Le parole ‘che schifo d’uomo’ le ho detto quando Beppe è andato via per problemi familiari“, ribatte Awed. “Le clip le conosco a memoria, non mi prendi in giro”, dice ancora Camilla.

#Isola BRANDO CHE ASSISTE ALLA FIGLIA CHE ASFALTA QUEL CESSO ✨ pic.twitter.com/EHKUkSAb8K — Åntonio🤳🏽 (@ilmio3go) April 12, 2021

I toni tra i due s’infiammano e Ilary Blasi decide di chiudere il collegamento dando la parola a Tommaso Zorzi che consiglia a Brando di staccarsi totalmente dal gruppo se ha voglia di affrontare un’avventura solitaria.