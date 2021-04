Vuoi farti desiderare come i primi tempi? 5 mosse infallibili che devi mettere in atto

Se vuoi che ti guarda come faceva all’inizio della vostra relazione ecco il modo per dare una scossa passionale al vostro rapporto.

L’amore non è sufficiente per tenere in piedi una relazione, ci vuole impegno e costanza per non far affievolire il rapporto. Quando si ha una relazione sentimentale non si può mai sapere come andranno a finire le cose, tutto può cambiare se non si adotta un metodo per far evolvere il rapporto positivamente.

Il metodo consiste nel fare in modo che la routine non si impossessi di voi, e nel mantenere viva la fiamma del desiderio e l’amore reciproco. Se pensi che non puoi fare niente per tenerti il tuo uomo ti sbagli, in questo articolo ti sveliamo l’astuzia per non fargli desiderare nulla al di fuori di te.

Come rendere una relazione un rapporto duraturo e pieno d’amore

Se desideri che il tuo uomo sia felice ed appagato di stare al tuo fianco dovresti ricordare alcuni punti cardine:

Dedicagli le tue attenzioni e dialogate molto

che la comunicazione dovrebbe occupare un posto di prim’ordine nella vostra coppia. Comunicare serve per conoscere le aspettative reciproche e soddisfarle. Quando uno dei due non si sente appagato dalla relazione rivolgerà le sue attenzioni altrove mettendo la relazione in pericolo. Anche gli uomini, seppure amino mostrarsi forti e poco sentimentali, hanno un grande bisogno di ricevere affetto e attenzioni. Mostragli che pensi a lui che lo ami e che sei felice di vederlo quando rientra a casa. Interessati a lui, raccontatevi come è andata la vostra giornata e coccolalo quando andate a letto. Quando avete dei problemi siate un sostegno reciproco.

Seducilo e scatena la tua fantasia

Secondo gli esperti fare l’amore è il cemento di una coppia felice, la seduzione non dovrebbe mai mancare all’interno di una coppia. Seducetevi, stuzzicatevi, inviatevi messaggi invitanti, rafforzate il vostro legame fisico con ogni mezzo a vostra disposizione, giochi di ruolo, spogliarelli, tutto ciò che risveglia la passione e il desiderio. La seduzione è un gioco al quale gli uomini non possono resistere.

Ricordati di farti desiderare

Il fatto che tu abbia una relazione non dovrebbe distogliere la tua attenzione dalla cura del tuo aspetto fisico o dal desiderio di essere desiderabile. Inoltre ogni giorno dovresti fare qualcosa per renderlo felice e per farlo sentire desiderato, se lo farai tu lo farà anche lui per te con molta probabilità.

Dai valore al tuo uomo

Ogni uomo ama sentirsi valorizzato accanto a qualcuno che apprezza il suo valore. Lo fa sentire soddisfatto e orgoglioso. Non discutere ogni cosa che dice, non mettere in dubbio ogni sua supposizione soprattutto davanti ai suoi amici. Esattamente come a te non farebbe piacere se lui si girasse a guardare le altre evita anche tu di fare apprezzamenti e fagli sentire che sei fiera di ciò che hai al tuo fianco.

Sii amica, moglie e amante allo stesso tempo

Dovresti interpretare diversi ruoli all’interno della coppia per farlo sentire appagato: