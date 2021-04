Hai sognato un aereo che cade e non sai cosa vuol dire? Spesso un sogno di questo tipo può celare de messaggi dal subconscio. Scopriamo quali secondo l’intepretazione dei sogni.

Gli aerei sono tra i mezzi di trasporto più sicuri al mondo. Eppure, può capitare di sognare che uno di essi cada. Che si tratti di un aereo che si sta osservando da lontano o da uno sul quale si è a bordo, il simbolismo che si cela dietro un simile sogno può essere davvero importante. Per questo motivo, oggi approfondiremo questo aspetto dal punto di vista onirico.

Aereo che cade: significato nei sogni

Sognare un aereo può avere significati diversi che cambiano in base alla situazone attuale del sognatore. Se per Freud l’aereo rappresentava l’amplesso, nel mondo dei sogni il suo volare in alto può indicare sia un bisogno di evasione che, cosa più probabile, la rappresentazione di un sogno o di un progetto importante.

Andando nello specifico, sognare un aereo che cade può quindi avere significati diversi.Restando in campo Freudiano, l’aereo che precipita può indicare problemi di tipo sessuale. Più in generale, invece, può indicare la paura di non riuscire a realizzare i propri sogni e di vederli andare in frantumi. In questi casi le dimensioni del velivolo possono indicare l’entità del progetto per il quale si è preoccupati.

Sognare ansia riguardo un volo in aereo

A volte, è possibile non sognare esattamente la caduta di un aereo ma sentirsi angosciati al pensiero che ciò avvenga. In tal caso è probabile che il sognatore si senta assalito da preoccupazioni e responsabilità che non riesce a gestire.

Da un punto di vista dei sogni premonitori, infine, un aereo che cade può rappresentare un sogno che non è destinato a realizzarsi e che il sognatore conosce seppur solo a livello del suo subconscio.

Aerei e altri significati

Se l’aereo non cade ma prende fuoco o esplode, può indicare paura per un progetto che si considera o pericoloso o troppo azzardato. Un aereo che sparisce, invece, indica la paura di perdere qualcosa di importante per inseguire un sogno.

Andando a significati più positivi, sognare di osservare un aereo che vola può indicare che presto un sogno potrebbe realizzarsi. Ovviamente affinché ciò avvenga le emozioni a riguardo dovranno essere positive. Allo stesso tempo, prendere un volo indica solitamente un progetto destinato a riuscire.

Aereo e numeri

Chi ama la numerologia e desidera giocare al lotto un sogno riguardante un aereo è bene sapere che l’aereo in generale è associato al numero 70 mentre l’aereo che cade, al numero 56.

Concludendo, quindi, per capire a fondo il significato di un sogno che ha per protagonista un aereo è importante capirsi e conoscersi a fondo. Esattamente come avviene quando si sognano dei bambini. Solo così si potrà comprendere a quale ambizione è rivolto il sogno. E una volta fatto ciò sarà possibile lavorarci su per tranquillizzarsi o per cercare di cambiare le cose. A volte basta infatti cambiare traiettoria per ottenere un effetto diverso che, invece di essere catastrofico sarà forse più articolato ma con un esito sicuramente migliore.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.