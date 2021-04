Martina Miliddi di Amici, Carolyn Smith una furia: “Non prendo in giro la gente”

Martina Miliddi è stata la protagonista di alcune dichiarazioni di Carolyn Smith, che ci ha tenuto a fare una precisazione dopo Amici 20.

Martina Miliddi è sicuramente una delle concorrenti più discusse della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Secondo la maestra di danza classica Alessandra Celentano, la ballerina non merita di essere durante la fase serale del programma. In quanto secondo lei non ha le doti adatte per essere considerata una danzatrice.

Dello stesso parere sembra essere anche Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle, che sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad un lungo sfogo in merito ad una delle performance andate in onda sabato scorso dove Serena, ballerina di danza classica, e Martina si sono sfidate su una coreografia di latino. I giudici hanno dato il punto a Martina e Carolyn si è dimostrata essere totalmente contraria al loro giudizio, stroncando le doti tecniche della Miliddi.

Dopo le sue dichiarazioni, i fan della concorrente del talent show di canale 5 si sono scagliati contro Carolyn e lei, sui suoi profili social, ci ha tenuto a fare alcune precisazioni in merito a quanto dichiarato. In quanto le sue parole sarebbero state fraintese.

Carolyn Smith fa una precisazione su Martina Miliddi dopo Amici 20

Carolyn Smith ci ha tenuto a precisare che il suo giudizio era puramente da un punto di vista tecnico e professionale. In quanto lei non ha assolutamente nulla contro Martina Miliddi di Amici, ma si sarebbe semplicemente limitata a dare un giudizio in merito a quanto è stato trasmesso in tv e dal giudizio, a suo parere, ingiusto dei membri della giuria. Giura composta da Stefano De Martino, Stash e il Principe Emanuele Filiberto.

“Non girate le mie parole che mi arrabbio sul serio“ ha esordito Carolyn, come riportato dal portale Biccy. “Qualcuno non ha capito un cavolo di quello che ho detto. Hanno preso tutto con malizia e non era così. Io non prendo in giro la gente. Non avete capito proprio nulla di quello che ho detto l’altro giorno. Provate ad ascoltare perché non ho mai criticato nessuno, andate a leggere. Chi non capisce quello che ho detto è ignorante e basta” ha proseguito, chiarendo subito quanto è accaduto nelle scorse ore.

“Il mio giudizio era puramente tecnico, perché è il mio lavoro da 54 anni, da quando vivo di danza. Non ho mai parlato contro la giuria o Martina o Serena. Riuscite a comprendere questo ragazzi?! Era una cosa sulla tecnica e stop. Io valuto, il mio lavoro è di fare la giudice, io non valuto la persona, non conosco Martina o Serena. Perché non mi permetterei mai di dire qualcosa sulla loro persona. Però se qualcuno va fuori tempo va detto, se non hai un bel collo del piede dobbiamo dirlo, devo criticare e puntualizzare” ha chiarito, rendendo ben chiaro che lei non ha assolutamente nulla contro l’allieva di Lorella Cuccarini che ha colpito il pubblico del piccolo schermo per la sua storia.

“Quando hanno ballato la samba, c’era Francesca dietro al led e Martina davanti. Andate a vedere se erano a tempo, perché non era così. Se state a vedere erano fuori tempo. Una ragazza che balla da 16 anni samba, non va bene“ ha ribadito ed in molti hanno notato che il suo parere coincide con quello di Alessandra Celentano, che spesso viene criticata per i suoi modi duri. “Quindi non posso stare zitta o chiudere gli occhi. Sarebbe contro la cultura del ballo. Guardate Francy e Martina, non erano sincronizzate per nulla. Però se studi questo da 16 anni, la samba devi farla benissimo. Serena invece che ha fatto samba da una settimana, lo ha fatto abbastanza bene. Questo è un fatto, non sono di certo cattiverie. Se sei in gara e vai fuori tempo sei in automatico fuori” ha aggiunto, rendendo ancora più chiara il suo punto di vista su tale situazione.

“Ricordatevi che stiamo sempre parlando di una gara e vi sembra forse giusto che è uscita Enula durante l’ultima puntata? E tutti gli altri ballerini che sono fuori? Tommaso? Lui è fuori, cioè dai ragazzi, dai. In pratica mettetevi nei panni di un ballerino che veramente ha una buona tecnica e apparenza e viene battuto da qualcuno che va fuori tempo. Ad alcuni di voi non mi va davvero di rispondere perché mi scrivete davvero commenti stupidi” ha concluso, sperando di aver messo un punto alla situazione.

Carolyn Smith ha fatto una precisazione su Martina Miliddi. Il suo messaggio, questa volta, sarà stato compreso dai fan della ballerina?