Hai sognato uno o più bambini? Forse il tuo subconscio sta cercando di dirti qualcosa. Scopriamo i vari significati secondo l’interpretazione dei sogni.

I bambini sono solitamente un’immagine piacevole. Con la loro innocenza riescono a conquistare anche i cuori più aridi strappando sorrisi a chiunque li osservi.

Per questo motivo sognarli può avere dei significati che cambiano in base al contesto, alle emozioni provate e allo stato attuale della vita del sognatore. Scopriamo quindi cosa significa sognare uno o più bambini secondo l’intepretazione dei sogni.

Bambini: significato nei sogni

Sognare uno o più bambini può avere diversi significati che mutano in base alla vita, i pensieri e le emozioni provate da chi sogna.

In quanto esseri piccoli, sono solitamente un messaggio che indica il bisogno di cure verso qualcosa che ha a che fare con il sognatore. Si può trattare di qualche sua debolezza, di una mancanza che sente a livello inconscio o di qualche potenzialità che pur essendo già emersa non è stata curata nel modo corretto. Basti pensare che per Jung, il bambino rappresenta sia le origini che la promessa di ciò che sarà.

Vedere un bimbo che sorride

Si tratta di un aspetto positivo che indica che il sognatore è ancora in contatto con la sua parte bambina. Inoltre può indicare successo o nella vita o, qualora si abbiano figli, il desiderio per agire al fine di renderli felici. Se il bambino è arrabbiato, invece, il subconscio sta indicano una necessità di trovare una strada per entrare in contatto con il proprio bambino interiore.

Bambini che giocano

Spesso, un sogno di questo tipo può indicare un bisogno del sognatore di vivere in modo più spensierato. Al contempo i bambini che giocano possono indicare delle risorse delle quali non si è a conoscenza. Giocare con uno o più bambini può indicare invece fortuna in arrivo. Se in sogno non ci si sente a proprio agio nel vederli, il messaggio potrebbe essere quello di essere immaturo. Cosa che va quindi presa come un invito a crescere.

Bambini che piangono

Se uno o più bambini piangono o sono particolarmente tristi, significa che si sta attraversando un periodo di profonda tristezza e nel quale ci si sente soli. Un periodo in cui ci si dovrebbe abbracciare (proprio come si farebbe con un bambino) e coccolare per rendere le cose più semplici.

Tenere un bambino per mano

Ancora una volta emerge il bambino interiore ed il bisogno di guidarlo verso una strada positiva. In genere è un sogno positivo perché rappresenta la consapevolezza mista alla capacità di prendersi cura di se stessi anche nei momenti più delicati.

Bambini malati o morti

In tal caso, il sogno riflette la trascuratezza verso se stessi o l’incapacità di ascoltarsi e di cogliere quelle che sono le vere esigenze. Indipendentemente da come muoia il bambino, il subconscio sta quasi urlando un bisogno urgente di entrare in contatto con il bambino interiore e di iniziare a prendersi cura di se.

Bambini e numeri

Chi ama giocare al lotto e desidera conoscere anche il simbolismo legato ai numeri, quello per i bambini è 11. Se il bimbo è uno solo, invece, è 1.

In conclusione, i bambini indicano la parte più pura del sognatore. Per questo motivo è importante capire attraverso i simbolismi del sogno e le emozioni provate, se e quanto è necessario prendersi cura di se.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.