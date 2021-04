Voglia di una cenetta romantica con il tuo lui? Ecco le regole da seguire per realizzarne una a casa.

Con i ristoranti chiusi e l’impossibilità di uscire, tante coppie iniziano a sentire il peso del tempo trascorso sempre in casa. Tempo che spesso passa in modo lento e privo di stimoli. Niente paura, però, perché se è vero che non si può uscire fuori a cena è anche vero che con un po’ di ingegno ci si può organizzare per una cenetta intima da condividere insieme. Un modo semplice ed efficace per ritrovarsi.

Come organizzare una cena intima con il tuo lui

Per dar vita ad una cenetta intima da trascorrere in modo piacevole con la persona che ami non servono molte cose. Basta organizzarsi, munirsi di ingegno ed essere cooperativi. Ecco quindi le semplici mosse da seguire per rendere una comune serata molto più piacevole del previsto.

Organizzare gli spazi. Se la cena deve essere romantica è giusto che ci sia atmosfera. E per ottenerla è necessario aver cura dell’ambiente circostanza. Per fortuna, la primavera offre la possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto. Se si dispone di un giardino ma anche di un balcone, si può quindi allestire uno spazio in uno di questi punti.

In alternativa si può rivoluzionare un po’ casa e trasportare il tavolo davanti alla finestra più bella così da avere un panorama da guardare mentre si cena. Il resto lo faranno candele, il servizio più bello che c’è e i giusti accessori sparsi qua e la per la stanza.

Pensare alla cena. Ovviamente anche la cura della cena ha il suo perché. L’ideale sarebbe scegliere insieme il menu e magari prepararlo insieme. In alternativa, se si è entrambi negati o non si ha proprio voglia, si può sempre ordinare delivery.

Ciò che conta è curare l’impiattamento e scegliere cibi che siano buoni ma anche leggeri. Solo così, infatti, se ci sarà modo si potrà continuare la serata in modo più focoso senza sentirsi appesantiti.

Farsi belli. Se si esce per un appuntamento solitamente ci si fa belli. E ciò andrà fatto anche in casa. Quindi, poco prima dell’ora di cena è bene che entrambi ci si vesta di tutto punto. Ammirarsi e vedersi al meglio è sempre una cosa piacevole e che mette subito in sintonia la coppia. Il resto, lo farà la serata.

E dopo aver capito come organizzare una cena intima, ricordiamo alcuni punti da prendere come regole assolute:

Non parlare di lavoro

Evitare di parlare di liste della spesa

Giocare un po’ come se si fosse ad un primo appuntamento

Godersi la serata e la compagnia del partner

Organizzare già sia la zona divano (per un bel film) che la zona notte (in caso si abbia voglia di dedicarsi un po’ di coccole).

Trascorrere una serata diversa è sicuramente un buon modo per unire la coppia e renderla più affiatata portandola a crescere insieme e in maggior sintonia. Al contempo si tratta di qualcosa che aiuta a spezzare un po’ la monotonia. Cosa che renderà la vita a due più serena e più piacevole. E come ben sappiano, di questi tempi è davvero importante.