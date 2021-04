Siete alla ricerca del perfetto dolce primaverile? Le sfogliatine dolci con crema pasticcera e fragole sono golose e preparate con ingredienti light!

Se è di dolce che avete voglia ma non volete tentare la vostra forza di volontà concedendovi uno strappo in piena regola, le sfogliatine dolci con crema pasticcera light e fragole sono la ricetta giusta per voi.

Tutto il gusto della primavera in una sfogliatina semplice da preparare e perfetta da gustare a colazione o in qualsiasi momento della giornata! Scopriamo gli ingredienti e la ricetta per prepararle.

Sfogliatine dolci con crema pasticcera light e fragole: gli ingredienti e la ricetta

La golosissima ricetta delle sfogliatine dolci con crema pasticcera light e fragole nasce dalla passione della food blogger _candy_healthy_che l’ha voluta semplice, raffinata e soprattutto preparata in modo leggero:

“La primavera ha portato con se giornate lunghissime e molto solari, ideali per trascorrere del tempo in compagnia davanti ad un bel dolcetto. Le sfogliatine sono ideali per chi non ha molto tempo ma vuole concedere un dolce leggero ma pieno di gusto”

Gli ingredienti

Per preparare le sfogliatine dolci con crema pasticcera light e fragole, avrete bisogno di:

“* 1 rotolo pasta sfoglia rettangolare

* 1 tuorlo

* 2 cucchiai zucchero o eritritolo

* 1 cucchiaio farina

* 220 ml latte

* Vanillina o limone

* q.b. zucchero a velo e fragole”

Il procedimento

“Come prima cosa accendete il forno ventilato a 200°.

Prendete il rotolo di pasta sfoglia e tagliatelo con un coppapasta da 6cm. Ricaviamo 12 cerchi.

Lasciate quattro di questi interi che serviranno come basi.

Praticate sugli altri un foro rotondo di dimensioni minori.

Adagiate sopra ogni base altri due cerchi e schiacciate delicatamente le vostre sfogliatine con un mattarello.

Spolverizzate con zucchero a velo e infornate per 15/20 minuti.

Dopo qualche minuto,quando le basi iniziano a gonfiarsi bucherellatele con uno stuzzicadenti o con una forchetta.

Nel frattempo preparate la crema.

Mescolate con una frusta il tuorlo con lo zucchero in un pentolino,aggiungete la farina e mescolate ancora.

Unite il latte sempre mescolando,un pizzico di sale e della scorza di limone intera o una bacca di vaniglia.

Mettete sul fuoco e senza smettere di mescolare portate a bollore e continuate a cuocere per un paio di minuti.

Lasciate raffreddare la crema prima di riempire le sfogliatine aiutandovi con una sacca da pasticceria.

Decorate fragole e zucchero a velo.

Le vostre Sfogliatine sono pronte”

