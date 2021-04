Come fare per accendere il desiderio quando tu ed il tuo compagno vi trovate a stretto contatto ormai da mesi? Ecco cinque idee.

Quarantena, pandemia, zone gialle, arancioni e rosse: no, non stiamo parlando dell’ultimo bollettino di casi di Covid-19 ma della tua situazione sentimentale.

Se ti sembra che tra te ed il tuo compagno stia calendo un gelo “intimo” è decisamente arrivata l’ora di fare qualcosa.

Ecco cinque consigli per “risvegliare” il vostro desiderio: pronti a provarli?

Accendere il desiderio: cinque consigli per darsi da fare sotto le coperte

All’inizio della pandemia il solo pensiero di poter stare a casa con il tuo compagno, per giorni e giorni di fila ti è sembrato quasi un sogno.

Finalmente!

Basta vedersi solo a sera, stanchi e privi di energie!

La brutta situazione fuori dalla porta di casa, sicuramente, non aiuta l’umore ma la reciproca compagnia ed il vostro amore sono abbastanza: vero?

Passato un anno da questa considerazione, non c’è nulla di male nello ammettere che le energie, la fantasia ed anche la sopportazione sono decisamente diminuite.

Dopo le prime due settimane a contatto, infatti, il tuo partner ha iniziato a starti stretto!

Non pensiamo, poi, a tutte le altre complicazioni: lo smartworking (sapevi che lavorare in pigiama fa male alla salute?), i figli in D.A.D. e chi più ne ha più ne metta.

Insomma, era chiaro che una delle prime relazioni a risentire della forzata convivenza h24 sarebbe stata proprio quella con l’intimità.

Se, ad un anno e passa di distanza, ancora non sappiamo quando potremo uscire di casa senza problemi, è arrivato quindi il momento di provare i nostri trucchetti.

Ti avevamo già detto qui come fare per stimolare l’eccitazione femminile.

Ecco, invece, cinque modi per riaccendere il piacere… di entrambi!

utilizzare il cibo : tra cibi afrodisiaci e ricette complicate, non c’è bisogno di dirlo. Il cibo può fare davvero tanto per la tua relazione!

L’idea di usare il cibo come un “aiutante”, però, non si limita solo a cucinare i piatti giusti od a preparare una romantica cena gourmet.

Usate i “classici” cibi da spalmare per farvi guidare dal partner alla scoperta del suo corpo!

Si tratta di un’idea trita e ritrita che, però, in molti non hanno mai provato: tanto siete a casa, non dovete andare da nessuna parte e sappiamo bene che passate molto tempo in pigiama.

Che ne dite di fare un tentativo a rischio di sporcarvi completamente?

Non ci sono assolutamente regole da seguire se non quelle che stabilirete voi: potete usare l’ultimo costume di Carnevale oppure scegliere un travestimento sensuale.

Insomma, scegliete con cognizione di causa il vostro travestimento e poi lasciatevi andare ad un rapporto intimo completamente… mascherati!

Come?

Ma semplicemente facendo shopping… sensuale !

Se non siete ancora pronti per darvi alla ricerca del sex toys di coppia perfetto (ne esistono, molti di più di quanti immaginate), potete sempre ripiegare su lingerie sensuale o capi costosi da comprare una tantum .

Insomma, la palla è decisamente nel vostro campo : comprate insieme quello che vi può aiutare a creare la fantasia e poi datevi da fare!

Bene, approfitta dell’occasione per far trovare al tuo partner, sulla caffetteria, un piccolo messaggio hot .

La caffetteria è solo un esempio: puoi lasciare il messaggio sullo specchio del bagno , sopra il cuscino , sullo schermo del suo PC !

L’idea è quella di lasciarvi dei piccoli “ indizi ” intimi su cosa vorreste fare o che vi venisse fatto, proposte piccanti o semplici “sconcezze”.

O meglio, una piccola modifica da fare c’è: perché non provare ad introdurre una “punizione” o “ricompensa” per adulti?

Poco importa se avete un gioco da tavolo preferito o se siete, invece, negati anche al classico Sette e mezzo.

Scegliete il gioco, decidete quante manche fare e per ogni vittoria e perdita stabilite una ricompensa ed una punizione: entrambe, ovviamente, vietate ai minori di 18 anni!

Bene, adesso hai cinque piccoli trucchetti per provare ad accendere nuovamente la passione tra te ed il tuo partner.

Non possiamo, ovviamente, assicurarti che funzioneranno: solo voi due sapete quali sono le regole e le particolarità della vostra coppia!

Noi, ovviamente, ci auguriamo che questi suggerimenti possano rappresentare, in un modo o nell’altro, un punto di svolta.

Vale la pena fare un tentativo, no?