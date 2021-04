Morte Principe Filippo: la glaciale reazione di William e Kate

Morte Principe Filippo: l’annuncio della Regina Elisabetta fa il giro del mondo, ma la glaciale reazione di William e Kate stupisce tutti.

La morte del Principe Filippo è giunta inaspettata dopo settimane di rumors e indiscrezioni sul suo stato di salute. L’annuncio della casa reale inglese ha immediatamente fatto il giro del mondo. Il popolo del web, tuttavia, oltre a ricordare il marito della Regina Elisabetta con tantissimi messaggi sui social, si sta ponendo una serie di domande.

In particolare, c’è chi si cheide quale sia stata la reazione del Principe William e della moglie Kate Middleton di fronte alla scomparsa del Principe Filippo che il prossimo giugno avrebbe compiuto 100 anni.

La reazione di William e Kate alla morte del Principe Filippo

La reazione di William e Kate di fronte alla morte dei Principe Filippo, scomparso a 99 anni, ha stupito tutti. Il figlio di Carlo e Lady Diana, insieme alla moglie Kate Middleton, ha ricordato il nonno con un post su Instagram. Tuttavia, il primogenito di Carlo si è limitato a ripubblicare il post condiviso dal profilo Instagram della Casa Reale Inglese.

Sul profilo di William e Kate appare così la stessa immagine in bianco e nero del Principe Filippo con il seguente messaggio: “È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale è morta pacificamente questa mattina al Castello di Windsor“.

LEGGI ANCHE—>Morte Principe Filippo, cosa cambierà ora che la Regina Elisabetta è rimasta sola

Il Principe William, oltre al post puibblicato sui social, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali per ricordare nonno Filippo. Lo scorso febbraio, tuttavia, in occasione del ricovero del Principe Filippo al King Edward VII Hospital di Londra, il primogenito di Carlo e Lady Diana, durante una visita ad un centro per le vaccinazioni anti Covid a King’s Lynn, aveva dichiarato:

“Sta bene e i medici lo stanno tenendo d’occhio, anche se il duca di Edimburgo rimarrà ancora in ospedale“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Il Principe William, dunque, rilascerà dichiarazioni ufficiali nelle prossime ore? Nel frattempo, sta facendo discutere anche la reazione di Harry e Meghan Markle.