Morte Principe Filippo, cosa cambierà ora che la Regina Elisabetta è rimasta sola

Che cosa succederà dopo la morte del Principe Filippo con Elisabetta II da sola? A svelarlo è il portale People.

In queste ore il mondo intero è rimasto senza parole a causa della morte del Principe Filippo. Non era di certo un mistero che le sue condizioni di salute non fossero delle migliori, ma negli ultimi tempi sembrava che le sue condizioni stessero migliorando ma purtroppo è arrivata la notizia che nessuno si aspetta di poter leggere: quella della sua scomparsa.

La morte del membro della famiglia reale ha lasciato tutti di stucco e ora si chiedono quali conseguenze abbia la sua scomparsa sulla famiglia reale e sull’intera monarchia.

A rispondere a questo dubbio ci ha pensato il portale People che ha rivelato in anteprima quello che accadrà in queste ore, e nei prossimi 30 giorni, nel Regno Unito e in che modo agirà la Regina Elisabetta ora che è vedova.

Il portale rivela in anteprima che i piani per il funerale e del periodo di lutto, conseguente alla morte del Principe Filippo, sono già stati avviati e che dureranno per ben 30 giorni. Di cui 10 riguardano i sudditi di tutto il paese, mentre i restanti 20 riguardano soltanto i membri della monarchia inglese, ma scopriamo insieme che cosa accadrà nel dettaglio in questi giorni così difficili e particolari per la famiglia reale.

“I piani funebri del principe Filippo sono stati avviati mentre la regina Elisabetta entra in un periodo di lutto di otto giorni dopo la morte di suo marito“ esordisce il portale in merito a quello che andrà da qui a breve con la scomparsa del principe. “Il monarca si asterrà dall’adempiere ai doveri reali durante questo periodo. Anche gli affari di Stato verranno messi in pausa. Dopo gli otto giorni, dovrebbe continuare un ulteriore periodo di lutto reale ufficiale. Mentre il paese dovrebbe attraversare un periodo di lutto di 10 giorni, la famiglia reale lo farà per 30 giorni e durante quel periodo si vedranno le guardie con fasce nere sulle tuniche” conclude, svelando che cosa accadrà ora nel dettaglio nel Regno Unito.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021