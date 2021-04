Barbara d’Urso a rischio: Elisa Isoardi prende il suo posto? L’indiscrezione

Barbara d’Urso potrebbe restare con un solo programma a Mediaset ed i rumors vedono Elisa Isoardi prendere il suo posto.

Barbara d’Urso, insieme a Maria De Filippi, sembrava essere la regina incontrastata di Mediaset, ma da qualche tempo a questa parte le cose sembrano essere radicalmente cambiate. La bella conduttrice partenopea ha dovuto dire addio al suo Live Non è la d’Urso. In quanto l’azienda ha deciso di chiudere anticipatamente il progetto.

Secondo alcune indiscrezioni dietro questa scelta, che sussurrano essere definitiva, ci sarebbe la delusione di Mediaset a causa dei bassi ascolti raggiunti, ma Barbara ha sempre negato questa versione dei fatti, confermando che il programma tornerà come di consueto a settembre, anche se molte indiscrezioni non sembrano darle ragione. Soprattutto se si considera quanto rivelato da Il Fatto Quotidiano che anticipa che, secondo quanto alcune fonti affidabili gli avrebbero riferito, in casa Mediaset stanno provando a ridimensionare Barbara d’Urso e dalla prossima stagione potrebbe dire addio anche a Domenica Live, restando unicamente alla conduzione di Pomeriggio 5, che quotidianamente riesce a conquistare record di ascolti.

Ma non solo, secondo altre recenti indiscrezioni trapelate in rete, Elisa Isoardi sarebbe in lizza per sostituire Barbara d’Urso nella domenica pomeriggio di canale 5, ma vediamo insieme che cosa rivela precisamente il portale che ha lanciato questa notizia.

Elisa Isoardi nuova conduttrice di Domenica Live? Il futuro di Barbara d’Urso

Elisa Isoardi, che ha violato il regolamento con Angela Melillo all’Isola dei Famosi, sembrerebbe essere certa alla conduzione di un programma a Mediaset durante la prossima stagione e sembra che a lei sia destinata la conduzione di Domenica Live, storico programma di Barbara d’Urso, o Mattino 5 weekend, che lo scorso anno è stato al centro delle indiscrezioni. In quanto si mormorava che al timone del programma ci sarebbero stati Adriana Volpe e Michele Cucuzza, ma così non è stato visto che i due si sono dedicati altre attività.

Quello che sembra essere certo, secondo Il Fatto Quotidiano, è che la d’Urso non sarà più al timone, durante la prossima stagione, di ben 3 programmi come succede da qualche tempo a questa parte:

“Secondo diverse fonti ritenute attendibili, Mediaset ha la volontà di ridimensionare il ruolo di Barbara d’Urso. Resterà certamente alla guida di Pomeriggio 5 ma la domenica pomeriggio continua ad essere in bilico, si cerca un cambio di passo e sembra essere solo una questione di tempo” recita il portale, ma sarà vero? Barbara, durante la chiusura di Live Non è la d’Urso, ha confermato che lei c’è e ci sarà sempre.

Buongiorno e buona Pasquetta!! ☀️ Grazie per l’affetto con cui ieri avete accolto il ritorno della versione allungata di #DOMENICALIVE dopo tanto tempo!! Ci avete regalato picchi del 16% di share con due milioni e mezzo di spettatori! A Pasqua! pic.twitter.com/KMaKi1JQCD — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) April 5, 2021

Per scoprire che cosa accadrà al futuro televisivo di Barbara in Mediaset, non ci resta che attendere ulteriori comunicati ufficiali.