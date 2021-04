Angela Melillo squalificata dall’Isola? Violato il regolamento con la Isoardi

Angela Melillo potrebbe essere squalificata dall’Isola dei Famosi per aver violato il regolamento durante la prova ricompensa – VIDEO.

Angela Melillo sta rischiando grosso in queste ore. La showgirl, infatti, potrebbe dire per sempre addio alla sua avventura all’Isola dei Famosi in quanto sulla rete è spuntato un video, che risale a poco dopo la fine della prova ricompensa di lunedì scorso, in cui la si vede infrangere il regolamento.

La showgirl, infatti, si trovava nella squadra che è riuscita a vincere la lasagna e per questo motivo aveva diritto, seppur per 60 secondi, a consumare il pasto duramente conquistato. Peccato che non appena Massimiliano Rosolino, l’inviato di quest’edizione, si sia voltato un secondo di fronte ai concorrenti per poter comunicare con Ilary Blasi, lei ne abbia subito approfittato per poter passare un pezzo di lasagna ad Elisa Isoardi, che invece faceva parte del team perdente.

Angela Melillo ha violato il regolamento dell’Isola dei Famosi e il filmato in fondo all’articolo dimostra esattamente cos’è successo durante la diretta.

Isola dei Famosi: Angela Melillo condivide il premio ricompensa con Elisa Isoardi

Angela Melillo non ha rispettato il regolamento del programma, passando un pezzo di lasagna ad Elisa Isoardi. Il gesto non era passato inosservato non solo agli utenti della rete e al portale Biccy, che ha riportato il video di quel momento, che potete trovare in fondo all’articolo, ma anche ai nostri utenti.

Durante la diretta di lunedì sera, in cui abbiamo commentato live l’Isola dei Famosi, alcuni dei nostri lettori avevano notato il gesto della Melillo e della Isoardi, sottolineando più volte come la conduttrice abbia mangiato una porzione di lasagna che in realtà non le spettava visto che aveva perso la prova ricompensa insieme alla sua squadra.

Sicuramente la clip che sta girando in rete arriverà anche sotto la visione della produzione di Ilary Blasi e per la Melillo potrebbero esserci amare conseguenze. In quanto, per un simile gesto, fatto tra l’altro in diretta televisiva su canale 5, potrebbe anche essere squalifica. Che cosa sceglierà di fare la produzione del reality show di canale 5? Perdonare Angela, squalificarla o pensare per lei ad una punizione meno drastica a causa del gesto compiuto durante la fine della prova ricompensa? Staremo a vedere. Sicuramente durante il corso della puntata di lunedì prossimo, Ilary non potrà ignorare l’argomento visto che sul web non si parla d’altro.

Angela Melillo approfitta di una distrazione di Massimiliano Rosolino ed infrange il regolamento sotto il suo naso #Isola pic.twitter.com/LEoRsgTmCL — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 7, 2021

Alcuni utenti della rete, però, chiedono che un provvedimento non venga preso soltanto nei confronti di Angela Melillo, ma anche per Elisa Isoardi che non avrebbe dovuto accettare un premio che in fondo non le spettava, visto che nemmeno gli altri componenti della sua squadra hanno potuto mangiare la tanto contesa lasagna.