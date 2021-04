Da capo cult a fine anni Novanta, ecco nuovamente di moda i pantaloni cargo. Facili da portare, non molto apprezzati dal genere maschile (se siamo noi donne ad indossarli), possono essere una valida scelta per i viaggi o per i ritrovi con la propria compagnia. Vediamo cinque modi di abbinarli.

Anche grazie a Natalie Imbruglia, i pantaloni cargo videro una vera e propria esplosione sul finire del secolo scorso. Che piacciano o meno, sono tornati e li abbiamo visti nei front row delle sfilate di tutto il mondo. Scopriamo cinque capi da mixare per essere al top evitando la nostalgia.

Pantaloni cargo per tutte: cinque modi per abbinarli

Nella prima immagine la proposta di H&M è realizzata in twill di cotone, a vita alta con elastico e coulisse. Le tasche laterali e sulle gambe con pattina sono d’ordinanza in questo modello. Costano 14,99 e ci sono anche le varianti in verde kaki e beige chiaro. Subito dopo ecco il colore più diffuso per questa tipologia di pantalone, il verde militare. Terranova li vende a 29,99 sul sito ufficiale, sono in cotone ed in foto appaiono con un anfibio nero, un must per le ragazze che li scelgono.

Per soli 24,99 si può avere la felpa in morbido jersey, color beige chiaro, firmata Reserved. Le spalle scese e le maniche lunghe con finitura a costine creano una contrapposizione sexy con la pancia che resta invece scoperta.

Il top corto nero di Shein in maglia ricorda quello di cui vi ho parlato pochi giorni fa riguardo ai capi da avere per sempre, il prezzo è di 7 euro. Figurone da star hip hop se si sceglierà di indossarlo sotto una felpa con cerniera e sneakers colorate magari in edizione limitata.

Apparentemente strano il binomio camicia bianca – cargo pants, è invece d’effetto e con una borsa a tracolla in pelle in perfetto stile Dior, il look sarà impeccabile. Su Zalando si fa notare la camicia Mango a 25,99 color off white in cotone (foto sotto).

Un’altra idea è di portare questo capo casual, magari in nero, con una giacca sciancrata e colorata ed un tacco alto.

Silvia Zanchi