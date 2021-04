Chi è l’attore che ha dato il viso a Ludovico Sforza nella serie Leonardo? Si chiama James D’Arcy e ha alle spalle una carriera fantastica (oltre a essere bellissimo).

Occhi magnetici e volto estremamente elegante, James D’Arcy ha conquistato il pubblico femminile di mezzo mondo grazie alla sua interpretazione di Ludovico Sforza nella serie – evento di Raiuno Leonardo. La stessa, per intenderci, che ha come protagonista maschile Aidan Turner e come “pietra dello scandalo” la giovanissima Matilda De Angelis che il grande pubblico ha imparato a conoscere a Sanremo 2021.

Chi è James D’Arcy (e come si chiama davvero)?

Nato a Londra il 24 Agosto del 1975, James D’Arcy è un attore britannico che nel corso della sua carriera ha preso parte a produzioni di grande successo.

Nato sotto il segno della vergine, è nato circa 1,90 metri, ha gli occhi verdi e i capelli castano chiaro.

All’inizio degli anni Duemila ha preso parte al kolossal Master and Commanders, film che ebbe come protagonista un grande Russell Crowe.

Nel 2012 partecipa a Cloud Atlas, film fantascientifico per la regia degli stessi creatori di Matrix, nel 2019 prende parte e Avenders, Endgame, nel quale interpreta la parte di Edwin Jarvis, una vera e propria figura paterna per il giovane Iron Man, il quale decise di dare in suo onore il nome di Jarvis al super computer che controlla tutti i sistemi della sua armatura.

Se sulla sua carriera si conoscono molti particolari, si può affermare che della vita sentimentale e familiare di James D’Arcy non si sa quasi nulla.

L’unica ipotesi che è stata fatta in merito alle sue frequentazioni romantiche, è che tra il 2002 e il 2007 l’attore abbia avuto una relazione con la collega Lucy Punch.

Per un lungo periodo, a causa della mancanza di notizie da cronaca rosa in merito alla sua vita privata, molti si erano convinti che James D’Arcy fosse gay, ma la realtà è che oggi l’attore è sposato e sua moglie si chiama Donna. Su di lei non si sa nulla, nemmeno il cognome da nubile.

Di certo i due hanno avuto due figli, un maschio e una femmina, che oggi hanno più di dieci anni.

Un ulteriore dettaglio, relativo al passato (remoto) delle sue relazioni amorose l’ha fornito lo stesso D’Arcy: ha dato il primo bacio a 12 anni e la ragazza si chiamava Louise Jerome.

Tra gli altri “segreti” non troppo segreti c’è il fatto che James non è affatto il nome anagrafico dell’attore, che si chiama invece Simon D’Arcy. Perché abbia deciso di cambiare il proprio nome in un nome d’arte? Rimane un piccolo mistero.