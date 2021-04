Dalla giacca di jeans ai pantaloni con le ghette, ci sono molti ritorni nelle collezioni degli stilisti di questa caldissima primavera. Vediamo cinque must-have da comprare a.s.a.p. o semplicemente da recuperare in fondo all’armadio.

Ci sono capi d’abbigliamento che indossavano da ragazzine, vestiti che pensavamo non avremmo più rivisto nella vita – nonostante le nostre nonne dicessero già: “non buttarlo che tanto tornerà di moda” o ancora “anche quando ero giovane io si usava così”. Insomma, nel fashion system mai dire mai. I cinque must-have che vi propongo oggi infatti sono rivisitati in chiave contemporanea ma non esattamente delle novità. Scopriamoli.

Cinque must-have per essere cool nella primavera 2021

Un grande intramontabile capo è la giacca di jeans. Levi’s è in vendita su Zalando a 119,99 euro e più che un semplice acquisto è un investimento per il futuro. Eccezion fatta per drammatici aumenti di peso, dovrebbe starvi bene per parecchi anni.

Il top cropped di H&M nella prima foto viene solo 14,99 euro, è in tessuto con scollo a cuore, ha coppe preformate ed un alto smock dietro oltre alle femminili maniche voluminose a sbuffo ed ai bordi a volant.

Gli shorts super corti in teoria se li potrebbero permettere in poche – e perlopiù giovani -. Con una buona dose di autostima e del sano allenamento, che le più volenterose avranno continuato anche durante il lockdown (nonostante le palestre chiuse da quello che sembra un secolo), si possono sfoggiare pantaloncini di tendenza come quelli di Isabel Marant. Il prezzo è di 290 euro, la nuance écru farà risaltare l’abbronzatura e rende questo capo adatto anche ai miei temuti stivaletti da cowboy dei quali vi avevo accennato qui.

Altro grande ritorno è quello dei pantaloni con le ghette ed il modello di Alberta Ferretti si chiama dreaming. Costa 290 euro e, come riportato dal sito ufficiale della stilista, fa parte di una capsule collection esclusiva sinonimo di confort e libertà. Ancor più comodo di come appaia starà bene a tutte e volendo lo si può abbinare ad una felpa stretch.

Il sandalo ultra flat infradito è un altro must della primavera – estate. Quello proposto di seguito è firmato Valentino ed è realizzato in gomma, disponibile sia in nero che in rose quartz, ha cinturino regolaabile ed il Vlogo in tinta nella parte superiore. Davvero chic.

Le cinque cose da comprare assolutamente le avete viste ma non è finita qui. Ci sono infatti altri curiosi ritorni dal passato e nuovissimi modi di coordinarli tra loro per un effetto “wow”.

Silvia Zanchi