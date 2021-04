Marco Gentili chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata del marito di Benedetta Rossi.

Marco Gentili è noto al pubblico della rete per essere il marito di Benedetta Rossi, una delle food blogger, se non la food blogger, più famose di sempre. I due, oltre a condividere la loro vita insieme, lavorano anche sotto lo stesso tetto. Uno al fianco dell’altro. Scopriamo insieme però qualche curiosità in più su di lei.

Marco Gentili vita privata

Marco Gentili è nato, proprio come sua moglie Benedetta, nel 1972. Il marito di Benedetta Rossi viene alla luce ad Altidona, in provincia di Fermo, precisamente il 27 luglio.

Marco e Benedetta vivono insieme in quello che un tempo era il loro agriturismo ed insieme condividono non solo la passione per la natura, visto che vivono immersi nel verde, ma anche per la cucina. Tant’è che lui ad affiancare sua moglie durante il corso della sua carriera da food blogger. In quanto è il fondatore della MAURI MEDIA SRL, la società che si occupa di gestire l’intera campagna marketing e pubblicità legata al personaggio di Benedetta.

Benedetta Rossi e Marco Gentili

Benedetta Rossi e Marco Gentili si sono sposati relativamente di recente, nel 2009, ma si conoscono ad oltre 20 anni. I due si sono conosciuti ai tempi dell’Università quando lei lo ha preso per la gola attraverso la preparazione di una torta rustica. Ma Benedetta non è stata facile da conquistare a sua volta. Marco, intervistato a Oggi è un altro giorno ha dichiarato di averla notata quando lei lavorava all’agriturismo dei suoi genitori in quanto lui andava spesso al loro maneggio, confidando che ci sono volute mesi di passeggiate a cavallo per poter rubare il suo cuore. D’altro canto lei ha replicato che in un primo momento non era molto convinta di lui. In quanto appariva ai suoi occhi come una persona spavalda, invece con il senno di poi è riuscita a cogliere tutta la sua dolcezza.

I due di recente, prima della pandemia ovviamente, sono partiti per un viaggio alle Hawaii. In modo tale da poter vivere una luna di miele in memoria delle loro promesse di nozze. La coppia, tra l’altro, non ha figli, ma amano occuparsi dei loro animali. Non molto tempo fa, però, è venuto a mancare Nuvola, il loro cane e dopo qualche tempo sua moglie ha annunciato di volersi prendere una pausa dal lavoro per ritrovare il loro rapporto. In quanto si ritrovavano a parlare soltanto di lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Benedetta Rossi e Marco Gentili sono più innamorati che mai, vicini oltre che nella vita privata anche in quella lavorativa.