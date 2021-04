Elena Preziosi è la figlia di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi: “E’ stata fortemente voluta nonostante la mia giovane età”.

Elena, è la figlia di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. I due attori, dopo essersi conosciuti e innamorati sul set della fiction “Elisa di Rivombrosa”, hanno avuto una storia dal 2004 al 2010. Un amore grande e importante coronato proprio dalla nascita di Elena nel 2006.

Elena è il grande amore di Vittoria Puccini che ha desiderato la figlia insieme all’allora compagno Alessandro Preziosi con cui ha un ottimo rapporto. Nonostante l’amore sia finito, i due attori crescono insieme Elena che tengono anche lontano dalle luci dei riflettori evitando di pubblicare le sue foto sui social.

Pur essendo molto riservata e non parlando molto della sua vita privata, Vittoria Puccini ha fatto un’eccezione parlando del suo privato a Verissimo. “Alessandro è un padre super presente. Cresciamo insieme nostra figlia, che è stata fortemente voluta nonostante la mia giovane età. Ho sempre avuto un forte istinto materno e sono contenta, perché io e Elena siamo cresciute insieme. Lei è una ragazzina molto serena, con la quale ho un ottimo dialogo. Lo stesso che ho sempre avuto con i miei genitori”, ha detto l’attrice.

In un’intervista rilasciata al settimanale F, inoltre, Vittoria Puccini ha parlato anche dei motivi per cui è finita la storia con Alessandro Preziosi. “Perché è finita? È una questione di alchimia, di ingranaggio: io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa. Per questa separazione ho sofferto molto. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cura le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori, per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”.

Oggi, entrambi hanno ritrovato la serenità e la complicità con cui riescono a rendere serena anche la figlia Elena.