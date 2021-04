Skincare : i prodotti ‘must have’ per l’estate 2021

I prodotti ‘must have’ per la skincare dell’estate 2021. Creme, maschere, sieri e trattamenti specifici perfetti per la stagione calda.

L’estate sta arrivando e come ogni anno la nostra skincare andrà rinnovata e resa più fresca ma non meno efficace. Dalla detersione al trattamento specifico, tutti i prodotti che non potranno mancare nella beauty routine per prenderci cura della pelle del viso e del corpo.

Scopriamo tutti i prodotti e i trattamenti di skincare da utilizzare nella stagione calda per ritrovare una pelle idratata, nutrita, fresca e profumata ogni giorno per tutta l’estate!

Gli 8 ‘must have’ per la skincare dell’estate 2021

Sono 8 i prodotti che abbiamo individuato che dovranno caratterizzare la skincare di viso e corpo per l’estate 2021, otto trattamenti che riusciranno a coccolare la vostra pelle in modo mirato ma decisamente più fresca e leggera rispetto a quelli utilizzati durante l’inverno.

1- Gli scrub

Lo scrub sia per il viso che per il corpo è un trattamento fondamentale per permettere all’epidermide di rinnovarsi e risultare vellutata al tatto e recettiva nei confronti dei trattamenti idratanti e nutrienti.

2- Gli idrolati

Avere sempre un idrolato di fiori da vaporizzare su viso e corpo durante la giornata, permetterà di tonificare l’epidermide, rinfrescarla e trattarla con le proprietà dei fiori e delle piante presenti nella formulazione. Ottimi gli idrolati di rosa o di arancio da vaporizzare al mattino dopo la doccia al posto della crema idratante.

3- Le maschere

Le maschere di bellezza a base di ingredienti naturali come l’avocado, i burri vegetali, lo yogurt o il miele saranno perfette da applicare e lasciare in posa su viso e corpo, in special modo sui piedi che ritroveranno l’idratazione ed il nutrimento necessario in una stagione in cui sono in primo piano. Ecco le maschere viso fai da te più golose per la primavera!

4- Sieri

Il siero idratante e anti età sarà un alleato importante per la skincare del viso, soprattutto nelle giornate più calde potrà sostituire la crema da giorno in modo eccellente.

5- I gel

Tutti i trattamenti viso e corpo in formulazione gel saranno ottimi da applicare e potranno donare ottime prestazioni senza appesantire l’epidermide.

6- le acque profumate

Il profumo diventa leggero, un’acqua da toilette fresca e fiorita e priva di alcool. Applicare un profumo con alcool durante l’estate esponendo la pelle ai raggi del sole potrebbe macchiarla irrimediabilmente. L’acqua profumata potrà accompagnare durante la giornata e regalare dei momenti di refrigerio e una rilassante aromaterapia. Scopri anche la skincare perfetta per i 40 anni!

7- Il lip oil

Il prodotto top per le labbra durante l’estate 2021 sarà il lip oil, un trattamento che si applica come un gloss ma agisce sulle labbra come un burro idratante. Le labbra saranno bellissime e sane.

8- La protezione solare

La crema con fattore di protezione solare è un ‘must’ da sempre. Il prodotto che andrà applicato al mattino e rinnovato durante la giornata per il corpo. Insostituibile anche per il viso anche sotto il makeup per assicurare una protezione dai raggi del sole e un’azione potente contro i radicali liberi.