Siero viso idratante ed illuminante fai da te : il booster perfetto per la primavera!

A primavera tutto si rinnova e per preparare la pelle alla bella stagione non può mancare un buon siero viso. Ecco la ricetta fai da te per prepararne uno idratante e illuminante.

L‘idratazione è un elemento essenziale per la nostra epidermide e soprattutto in un periodo particolare come quello dell’arrivo della stagione calda, la nostra pelle avrà ancor più necessità di essere coccolata con trattamenti mirati che la preparino a proteggersi dall’azione dei raggi del sole e dei radicali liberi.

Esistono in commercio moltissimi prodotti efficaci e soprattutto per quanto riguarda i sieri viso vi sono diverse possibilità. Oggi vogliamo proporvi un siero viso davvero eccezionale con potere idratante ed illuminante perfetto per la pelle secca e sensibile che potrete preparare in casa, scopriamo tutti gli ingredienti e la preparazione.

Come utilizzare il siero viso

Il siero viso potrà essere utilizzato al mattino e alla sera dopo aver deterso perfettamente il viso e prima dell’applicazione della crema trattamento specifico per il tipo di pelle. Basterà prelevarne una piccola quantità sul palmo della mano o distribuirne delle gocce sul viso e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento. Evitare il contorno occhi, a meno che non sia specificato che si possa utilizzare anche in una parte così delicata. Se ami le ricette di bellezza fai da te scopri le maschere viso più golose per la primavera.

Siero viso idratante ed illuminante: gli ingredienti e la ricetta per prepararlo in casa

La bravissima naturopata e beauty blogger Martina Rodini ha creato un siero idratante ed illuminante condividendo la ricetta con tutti i suoi followers e noi abbiamo pensato di proporvelo perché un valido prodotto semplice da preparare, con ingredienti molto efficaci e dalle proprietà eccezionali, un siero che potrete preparare ogni volta avrete necessità di regalare alla vostra pelle una sferzata di energia! Prepara anche i piedi all’estate con lo scrub che regala pelle morbida e vellutata.

Gli ingredienti per preparare il siero idratante ed illuminante

Per preparare il siero viso avrete bisogno di:

88,9 grammi di idrolato di hamamelis

1 grammo di gomma xantana

9 grammi di glicerina vegetale

0,5 grammi di vitamina E

0,6 grammi di cosgard

15 gocce di olio essenziale di lavanda

Come preparare il siero viso idratante ed illuminante

Per preparare il siero viso idratante ed illuminante perfetto per pelli secche e sensibili, dovrete seguire il video tutorial di Martina Rodini che vi illustrerà passo dopo passo come preparare questo eccezionale trattamento di bellezza di cui non potrete più fare a meno!