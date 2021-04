Fluffy Pancakes: soffici nuvole da farcire e gustare!

Per chi ama perdutamente i pancakes soprattutto a colazione, eccovi la ricetta dei fluffy pancakes sofficissimi, golosi e preparati con ingredienti light.

I Pancake vengono scelti ogni giorno come una delle colazioni più sane e golose e versatili da milioni di persone questo perché semplici da preparare, leggeri e perfetti farciti in tanti modi diversi.

Oggi vi proponiamo la ricetta dei Fluffy pancakes, degli ottimi dolcetti da gustare a colazione ma in qualsiasi altro momento della giornata quando si ha necessità di una pausa golosa. Scopriamo gli ingredienti e la ricetta per preparare questi favolosi fluffy pancakes perfetti farciti con della frutta fresca e dello zucchero a velo!

Fluffy pancake: Gli ingredienti e la ricetta per prepararli passo dopo passo

I Fluffy Pancakes sono una creazione della food blogger healthydory_che in cui ha messo tutta la sua passione.

Gli ingredienti

Per preparare i fluffy pancakes acrete bisogno di:

“-2 uova (2 albumi + 2 tuorli)

-40 gr di farina di riso

-30 gr di latte vegetale

-10 gr di Stevia

-2 gr di lievito per dolci”

Il procedimento

“Ho diviso i tuorli dagli albumi e ho riposto questi ultimi in freezer fino a che non si è formata una patina di ghiaccio (circa per 10/15 minuti). In un’altra ciotola ho versato i tuorli, aggiunto il latte e mescolato con una frusta. Ho unito la farina di riso setacciata con il lievito e ho mescolato.

Ho ripreso gli albumi ormai freddi dal freezer e li ho montati a bassa velocità aggiungendo la stevia poca alla volta. Una volta ottenuta una consistenza densa, ho incorporato

gli albumi al composto di tuorli, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. Ho unto con olio di cocco una padella antiaderente e ho cotto 2 pancakes alla volta: ho adagiato quindi un cucchiaio di impasto nel tegame e ho aggiunto qualche goccia d’acqua sul fondo, avendo cura che non toccasse l’impasto.

Ho coperto con coperchio e ho cotto a fuoco basso per 2 minuti. Una volta che l’acqua si è assorbita, ho aggiunto un altro cucchiaio di impasto sopra a ciascun pancake. Ho aggiunto ancora qualche goccia come fatto in precedenza e ho coperto di nuovo con il coperchio. Ho cotto per 3 minuti e ho poi girato i pancakes, aggiungendo ancora qualche goccia d’acqua e coprendo nuovamente. Ho cotto per altri 4 minuti e ho decorato a piacere”

