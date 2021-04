Il trend orecchini per la primavera 2021 nasce dagli orecchini di metallo grezzo, che propongono forme organiche e dimensioni esagerate.

Sono realizzati per lo più in metallo che sembra grezzo o lavorato pochissimo, hanno dimensioni importanti e non passano inosservati: sono gli orecchini in trend per la primavera 2021.

Molti hanno forme geometriche, ideali per completare un look rigoroso e innovativo, mentre altri hanno forme più morbide, simili a rocce, a muschi o a licheni.

C’è sollo l’imbarazzo della scelta, ma di certo si troveranno facilmente quelli che si adegueranno meglio al qualsiasi stile.

Orecchini in metallo: seguire il trend della Primavera 2021 è una vera tentazione

Le forme geometriche sono terribilmente moderne. Saranno le preferite delle donne con uno stile all’avanguardia e che amano distinguersi esagerando ma che non sopportano troppo i fronzoli.

Questo tipo di orecchini si rifà molto all’estetica anni Settanta, per la quale gli accessori erano vistosi, coloratissimi, esagerati ma sempre molto geometrici.

Gli orecchini geometrici di metallo sono sempre di grandi dimensioni, ma possono essere a clip, e quindi rimanere nei pressi dell’orecchio, oppure possono essere lunghissimi, occupando gran parte dello spazio visivo di chi guarda il volto di chi li indossa.

In quest’ultimo caso sarebbe piuttosto imprudente indossare collane o altri accessori, dal momento che si tenderebbe ad appesantire eccessivamente l’outfit.

Un’elegante alternanza di volumi pieni e spazi vuoti è certamente una soluzione per attirare lo sguardo senza appesantire troppo l’orecchio.

In determinati casi è possibile “mediare” tra la tendenza geometrica e quella marcatamente naturalistica, cioè ispirata a forme, volumi e texture del mondo animale e vegetale.

Nel caso di questo modello l’idea è che il “disordine” della parte centrale, piuttosto grezza e irregolare, è comunque contenuta in una linea chiusa e ben definita.

Il corallo non è soltanto un materiale pregiatissimo ed estremamente ricercato nella creazione di gioielli: è anche una perfetta ispirazione grafica per un paio di orecchini in metallo in grado di ricordare il naturale sviluppo di una barriera corallina “organizzandola” lungo una perfetta geometria circolare.

Simile invece a un’alga, questo modello ha un andamento spiraliforme quasi ipnotico, che abbina la solidità di una fascia di metallo continua all’ariosità di una forma che incorpora molti spazi vuoti.

I grandi orecchini di metallo che sono uno dei trend assoluti per il 2021 possono star bene a tutte, a patto di riuscire a equilibrare il loro volume piuttosto importante con quello del viso e dell’acconciatura.

Chi ha il viso minuto dovrebbe scegliere orecchini lunghi più che ampi, con molti spazi vuoti.

Al contrario, chi ha un viso lungo dovrebbe scegliere modelli corti e ampi, che aiutino ad allargare e “accorciare” visivamente il volto, contribuendo a creare una nuova armonia tra larghezza e lunghezza.

Per quanto riguarda i colori, le ragazze bionde e dalla pelle chiara stanno benissimo con l’oro, mentre le ragazze dai capelli scuri e dalla pelle olivastra creeranno sicuramente un look più raffinato con accessori color argento piuttosto che con accessori in oro.