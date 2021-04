Come profumare tutto il giorno: come affrontare la stagione calda senza imbarazzo!

La stagione calda sta per arrivare. Ecco i giusti consigli per profumare tutto il giorno ed essere sempre fresche ed in ordine.

Il caldo come ogni anno arriverà all’improvviso e per non farci cogliere impreparate, sarà bene per prima cosa fare un cambio parziale di stagione, per avere a portata di mano qualche t-shirt in cotone, o delle camicette fresche e versatili che possano venirci incontro quando il sole splenderà alto.

Con il caldo, inutile sottolineare che arriverà anche il problema del sudore, per alcune persone anche molto importante. Per gestire il problema della sudorazione e del cattivo odore non basterà certo aumentare la quantità di profumo vaporizzata al mattino, ma si dovrà adottare una beauty routine specifica che miri a contenere i batteri causa del cattivo odore e a farci restare fresche e profumate tutto il giorno.

I consigli giusti per essere fresche e profumate tutto il giorno

Scopriamo tutti i consigli che ci aiuteranno ad intraprendere la stagione calda avvolte in un delicato profumo di pulito.

La doccia

Fare una doccia tutte le mattine e tutte le sere, magari al ritorno da una lunga giornata di lavoro sarà fondamentale. La doccia però dovrà essere fatta con cura, anche se in velocità e soprattutto con i prodotti giusti.

In estate, per sconfiggere i cattivi odori, sarà fondamentale lavare le ascelle e se si suda parecchio anche il corpo, con prodotti che contengano degli antibatterici, saranno perfetti i detergenti naturali contenenti oli essenziali dalle proprietà anti batteriche come il tea tree oil o la lavanda.

Se non si vuol utilizzare questi prodotti specifici su tutto il corpo, la scelta migliore sarà quella di tenere sotto la doccia una saponetta antibatterica per detergere le ascelle con cura.

Fondamentale sarà risciacquare perfettamente le ascelle da ogni residuo di sapone, poiché anche questo potrebbe causare cattivo odore.

Il Deodorante

Dopo aver fatto la doccia, si dovrà applicare un deodorante che sia specifico per le ascelle e che non contenga antitraspiranti ma che più che altro sostanze atte a neutralizzare l’azione dei batteri causa del cattivo odore. Scopri tutti i deodoranti naturali e fai da te.

Ottimo anche il cristallo di allume di potassio, un deodorante naturale ed ecologico che si potrà passare sotto le ascelle come un comune deo stick dopo averlo inumidito con della semplice acqua di rubinetto.

Idratare il corpo

Durante la stagione calda, dopo la doccia del mattino, non sarà mai una buona scelta quella di applicare una crema idratante che potrebbe rivelarsi troppo corposa da gestire con il caldo, meglio utilizzare un’acqua profumata per il corpo, possibilmente priva di alcool. Alla sera invece, si potrà applicare un’emulsione fresca, leggera e profumata su tutto il corpo. Scopri come preparare una crema corpo alla lavanda con pochi e semplici ingredienti.

I capelli

Per essere fresche e profumate durante la stagione calda, si dovrà aver cura anche della chioma. Fare uno shampoo delicato anche tutti i giorni e applicare una fragranza per capelli per rinfrescarli sarà il modo per averli sempre profumati.

I vestiti

Per essere profumate tutto il giorno si dovranno indossare sempre vestiti freschi di bucato e possibilmente di fibre naturali come il cotone o il lino, che lasciano traspirare la pelle evitando anti estetici aloni o i cattivi odori che le fibre sintetiche sviluppano sin dalla prime ore dopo essere state indossate.

Il profumo

Vestire la fragranza preferita ogni mattino, regala piacere e personalità e per enfatizzare le note di questi elisir profumati, li si potrà vaporizzare su polsi, interno del gomito, dietro le orecchie, sulla nuca, all’interno delle ginocchia e sulle caviglie.

In questo modo si potrà essere sempre fresche, pulite e profumate durante tutta la giornata. Portare sempre con se un deodorante, delle salviettine umidificate e una magliettina di cotone di ricambio, vi permetterà di risolvere qualsiasi situazione di emergenza!