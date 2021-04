Paura per Andrea Zelletta: “Tre uomini hanno provato a derubarmi”

Andrea Zelletta ha confidato sul suo profilo Instagram di aver subito un tentativo di furto da parte di tre uomini.

Andrea Zelletta è reduce dal successo ottenuto durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ora, dopo essere stato sei mesi sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5, si sta godendo un po’ di vita quotidiana insieme a Natalia Paragoni, la sua compagna.

Andrea, però, nelle scorse ore ha rivelato che purtroppo è stato il protagonista di due spiacevoli episodi. In quanto la zona in cui si trova casa sua, nei pressi della stazione centrale di Milano, non sarebbe delle più sicure. Zelletta, infatti, ha confidato che negli scorsi giorni 3 uomini hanno provato a derubarlo prendendogli il portafoglio dalla macchina, ma lui è riuscito a chiudere la portiera e a mettere subito la sicura. Il secondo episodio, invece, si trovava già casa sua per permettere alla sua cagnolina di poter fare i suoi bisogni quotidiani.

In quel momento ha avvistato un uomo che gli è apparso piuttosto strano ed ha deciso per questo motivo di rientrare. Mai scelta fu più saggia perché l’uomo in questione ha iniziato a dare pugni e calci nei vetri del cancello di casa ed era quasi riuscito a romperli.

Andrea Zelletta confessa: “Ecco perché ero preoccupato per Natalia Paragoni”

Su Instagram, Andrea Zelletta, che è pronto a mettere su famiglia con Natalia Paragoni, ha raccontato questi spiacevoli episodio al suo fedele pubblico, rivelando che per questo era preoccupato, quando si trovava al GF Vip, per la sua compagna.

“Volevo raccontarvi una cosa che mi è successa in questi giorni, anzi due cose mi sono successe in questi giorni. Il primo risale ad una settimana fa, scendo di casa era erano le 9 di mattina e devo andare in agenzia a ritirare un pacco mentre stavo per entrare in macchina se avvicino tre uomini cercano di aprirmi lo sportello e vogliono provare a rubarmi il borsello che ho appoggiato sul cruscotto. Però per fortuna che ho avuto la prontezza di chiudere lo sportello e metterla sicura e fino a lì non è successo niente perché se ne sono scappati.

Invece ieri sera, era forse mezzanotte, dovevo portare Gigi, il cane, giù perché doveva fare i suoi bisognini e da lontano vedo un uomo che si avvicinava e barcollava io faccio vabbè visto che lo vedo che è più di là che di qua entro dentro il portone e mentre entro dentro il portone, appena entro, lui si avvicina al portone comincia a dare calci e pugni contro la vetrata. Quasi stava rompendo il vetro tutto questo per dire che noi abitiamo in stazione centrale e qui la zona non è affatto raccomandabile ed è sempre peggio appunto per questo io quando ero dentro il Grande Fratello avevo la preoccupazione per Natalia perché qua è sempre peggio “.

La paura di Andrea Zelletta è del tutto comprensibile, considerando le difficili situazioni in cui si è ritrovato. Fortunatamente, però, tutto è finito per il meglio e l’ex tronista di Uomini e Donne sta bene.