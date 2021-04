Ciambelline tipo Mr. Day: per una colazione soffice, leggera e gustosa

Le ciambelline tipo Mr Day hanno conquistato un’intera generazione. Oggi ve le proponiamo in una versione golosa, leggera, senza zuccheri aggiunti e senza latticini.

Se cercate un’idea per preparare una colazione che regali lo sprint giusto a tutta la famiglia, le ciambelline tipo Mr Day sono la ricetta perfetta. Il pieno di gusto senza dover fare i conti con i sensi di colpa. Una ricetta semplice e veloce da preparare che conquisterà il palato di tutti!

Scopriamo come preparare queste deliziose ciambelline perfette da gustare a colazione ma anche per una merenda semplice e genuina.

Ciambelline tipo Mr Day: gli ingredienti e la ricetta per prepararle passo dopo passo

La ricetta delle ciambelline tipo Mr Day nasce dall’estro creativo della food blogger arianna.fit_ life che la presenta come dei dolci tradizionali ma con un gusto davvero delicato:

“…tradizionali soffici…‘così morbide da lasciare senza parole’,

il profumo che emanano appena sfornate ..il loro sapore semplice e così delicato sono piacere puro!”

Queste ciambelline saranno l’ideale per chi ama concedersi qualche dolcetto ma senza attentare a linea e salute, perché:

senza zuccheri

a bassissimo contenuto di grassi e carboidrati

senza latticini

dal sapore speciale!

pronte in meno di 15 minuti!

65ckal per ciambella!

Gli ingredienti ed il procedimento

Ecco il procedimento e gli ingredienti per preparare le ciambelline tipo Mr Day

“-in planetaria o con delle fruste elettriche, monta •1 uovo con •50g di eritritolo fino ad orteneee un composto chiaro e spumoso

-unisci poi •30ml di olio di semi e •25ml di latte vegetale, e lavora ancora per qualche secondo.

-aggiungi •50g di farina 0 setacciata, •40g di maizena e •5g di lievito vanigliato poi amalgama con una spatola dal basso verso l’alto

-dividi in 10 stampini per ciambella (riempili per metà) e inforna a 180ºC ventilato per 7/8 minuti (fino a doratura)

-una spolverata di stevia a velo e goditi questo piacere !

ti lasceranno senza parole !”

Le ciambelline tipo Mr Day, diventeranno, nella loro speciale semplicità, una piacevole abitudine per donare a tutta la famiglia una colazione o una merenda sana e golosa perfetta per grandi e per piccini. Non vi resta che mettervi a lavoro e prepararle!

