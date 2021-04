Simone Rugiati è felicemente fidanzato con Ahlam El Brinis. Chi è lei?

Simone Rugiati è felicemente fidanzato con Ahlam El Brinis. Ma chi è la bellissima fidanzata del noto chef televisivo?

Simone Rugiati, il cuoco italiano originario della toscana è felicemente impegnato. Il volto noto di Gambero Rosso Channel e conduttore poi per La7 di “Cuochi e Fiamme” è considerato come un vero e proprio sex symbol ai fornelli.

Inoltre, Simone Rugiati è una vera e propria star dei social con oltre 523 mila followers su Instagram dove posta foto della vita privata e soprattutto professionale, grande assente però la fidanzata.

In passato la sua storia più importante è stata con Carla Cruz, con la quale ha avuto una relazione di ben tre anni finita però nel 2017 e da quel che si sa, Simone è attualmente impegnato sentimentalmente con la modella Ahlam El Brinis una vera e propria influencer conosciuta in una serata in discoteca e dal quale non si è separato più.

Ahlam El Brinis è una vera e propria bellezza esotica dalla pelle ambrata e dai lunghi capelli scuri, ex concorrente di Miss Italia ed ha letteralmente rapito il suo cuore. Vediamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Alham El Brinis, la fidanzata di Simone Rugiati

Per chi non lo ricordasse, Ahlam è stata a lungo al centro del gossip italiano protagonista di uno scatto insieme al segretario della Lega, Matteo Salvini, realizzato in discoteca. La modella all’ora 21 enne era stata immortalata a fianco di Salvini in un club di Milano Marittima, la loro foto aveva destato non poco sospetto e accese polemiche. Sul web infatti in tanti hanno criticato lo scatto in cui Ahlam e Salvini appaiono vicini e sorridenti: lui con una t-shirt nera, lei con un outfit molto scollato e sexy.

Nata a Padova da genitori marocchini, la El Brinis è una modella, aspirante Miss, ballerina di Colorado e molto di più. Un po’ di felicità per Simone Rugiati che ha recentemente perso il padre in modo misterioso.